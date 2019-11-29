В АМКУ назвали головних виробників курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Антимонопольний комітет визначив головних виробників курятини України, передає УНН із посиланням на дослідження Комітету.
Найбільшим та найпотужнішим учасником ринку є група компаній "Миронівський хлібопродукт". МХП є вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, який забезпечує всі етапи виробництва м’яса курячого: від виробництва інкубаційного яйця до розповсюдження та продажу кінцевої продукції, від вирощування зернових до виробництва необхідних для годування птиці комбікормів, розповіли в АМКУ.
"Своїми головними перевагами порівняно з конкурентами Група компаній "Миронівський хлібопродукт" вважає унікальність бізнес-моделі та інтенсивні капіталовкладення в розвиток та будівництво виробничих об’єктів з високим рівнем ефективності", - йдеться у дослідженні.
До складу групи компаній МХП входить 6 підприємств: ПрАТ "Миронівська птахофабрика", ПрАТ "Оріль-Лідер", ДП "Перемога Нова", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Миронівський хлібопродукт",ТОВ "Вінницька птахофабрика". Остання введена в експлуатацію у 2012 році, а через два роки виведена на 100 % промислову потужність. Минулого року Вінницька птахофабрика запустила другу лінію виробництва, поінформували в АМКУ.
Сьогодні МХП є власником 5 відомих брендів: ТМ "Легко", ТМ "Наша Ряба", ТМ "Вінницьке курча", ТМ "Бащинський", ТМ "Qualiko", розповіли у Комітеті.
Друге місце у списку найбільших виробників української курятини посідає група компаній "Комплекс Агромарс".
"Комплекс Агромарс" - вертикально інтегрований аграрний холдинг, що динамічно розвивається та організаційно пов’язує всі етапи бізнесу від вирощування зернових культур, виготовлення комбікормів, розведення племінної птиці, відгодівлі курчат-бройлерів до забою птиці, перероблення м’яса і його реалізації через власну франчайзингову мережу, розповіли в АМКУ.
До складу групи компаній "Комплекс Агромарс" входить 3 підприємства: ТОВ "Комплекс Агромарс", ТОВ "Курганський бройлер", ТОВ "Агромарс Ексім". Останній займається, переважно, виробництвом та реалізацією курячого м’яса.
"Підприємство має горизонтально-інтегровану структуру, у яку, крім виробничих структур із вирощування та забою птиці, входять племінні ферми, інкубаційний цех, завод із виробництва комбікормів, здійснюється вирощування і зберігання продукції рослинництва", - розповіли в АМКУ.
ТОВ "Комплекс Агромарс" є власником бренду "Гаврилівські курчата".
Третім потужним гравцем ринку є ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський". В АМКУ дослідили, що у 2018 році компанія збудувала та ввела в експлуатацію три нових пташники загальною кількістю птахомісць 130 тис. 410 голів.
Додамо, що окрім діяльності на внутрішньому ринку, "Миронівський хлібопродукт" та "Комплекс Агромарс" мають право на постачання своєї продукції до країн ЄС.