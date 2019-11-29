В АМКУ назвали главных производителей курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Антимонопольный комитет определил главных производителей курятины Украины, передает УНН со ссылкой на исследование Комитета.
Крупнейшим и самым мощным участником рынка является группа компаний "Мироновский хлебопродукт". МХП является вертикально интегрированным предприятием, которое обеспечивает все этапы производства мяса куриного от производства инкубационного яйца до распространения и продажи конечной продукции, от выращивания зерновых к производству необходимых для кормления птицы комбикормов, рассказали в АМКУ.
"Своими главными преимуществами по сравнению с конкурентами Группа компаний "Мироновский хлебопродукт" считает уникальность бизнес-модели и интенсивные капиталовложения в развитие и строительство производственных объектов с высоким уровнем эффективности", - говорится в исследовании.
В состав группы компаний МХП входит 6 предприятий: ЧАО "Миронівська птахофабрика", ЧАО "Оріль-Лідер", ГП "Перемога Нова", СООО "Старинська птахофабрика", ЧАО "Миронівський хлібопродукт", ООО "Вінницька птахофабрика". Последняя введена в эксплуатацию в 2012 году, а через два года выведена на 100% промышленную мощность. В прошлом году Винницкая птицефабрика запустила вторую линию производства, сообщили в АМКУ.
Сегодня МХП является владельцем 5 известных брендов: ТМ "Легко", ТМ "Наша Ряба", ТМ "Вінницьке курча", ТМ "Бащинський", ТМ "Qualiko", рассказали в Комитете.
Второе место в списке крупнейших производителей украинской курятины занимает группа компаний "Комплекс Агромарс".
"Комплекс Агромарс" - вертикально интегрированный аграрный холдинг динамично развивается и организационно связывает все этапы бизнеса от выращивания зерновых культур, изготовления комбикормов, разведение племенной птицы, откорма цыплят-бройлеров до забоя птицы, переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть, рассказали в АМКУ.
В состав группы компаний "Комплекс Агромарс" входит 3 предприятия: ООО "Комплекс Агромарс", ООО "Курганский бройлер", ООО "Агромарс Эксим". Последний занимается преимущественно производством и реализацией куриного мяса.
"Предприятие имеет горизонтально-интегрированную структуру, в которую, кроме производственных структур по выращиванию и убою птицы, входят племенные фермы, инкубационный цех, завод по производству комбикормов, осуществляется выращивание и хранение продукции растениеводства", - рассказали в АМКУ.
ООО "Комплекс Агромарс" является владельцем бренда "Гаврилівські курчата".
Третьим мощным игроком рынка является ООО "Птицекомплекс "Днепровский". В АМКУ обнаружили, что в 2018 году компания построила и ввела в эксплуатацию три новых птичника общим количеством птицемест 130 тыс. 410 голов.
Добавим, что кроме деятельности на внутреннем рынке, "Мироновский хлебопродукт" и "Комплекс Агромарс" имеют право на поставки своей продукции в страны ЕС.