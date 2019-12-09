Эксперт назвал условие выхода украинских агропроизводителей на "бешеные" рынки

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В 2020 году в битве за международный рынок курятины сойдутся Бразилия, США, Таиланд и ЕС. Этот список может дополнить Украина, при условии надлежащей поддержки отечественных производителей со стороны государства. Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса, передает УНН.

По его словам, мировое производство курятины в следующем году достигнет 103 млн тонн, а это на 8% больше, чем в 2018 году.

Одним из крупнейших потребителей будет Китай. Страна страдает от африканской чумы свиней (АЧС), что побуждает его внедрять новые технологии в птицеводстве.

"Производство мяса птицы в Китае должно вырасти в ближайшие годы на 35% - до 15,8 млн т. Пока же, китайские импортеры уже запланировали плюс 1 млн т курятины в последующие годы", - пишет эксперт.

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Крупнейшими производителями курятины считаются Америка и Бразилия. И эпицентром борьбы за международный рынок в следующем году станут азиатские страны, пишет Лисситса.

"Здесь будут бороться Бразилия, США, Таиланд и ЕС. Последний планирует экспортировать 1,6 млн т", - добавляет он.

Украина также может дополнить перечень глобальных игроков на этом рынке, убежден директор УКАБ.

"Но здесь дело не только за самими производителями, должно вмешаться государство, помогая зайти на эти бешеные развивающиеся рынки такими бешеными темпами", - констатирует он.

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Напомним, Украина удерживает статус ключевого поставщика мяса птицы в ЕС в течение длительного времени. Американские эксперты спрогнозировали рекордный рост экспорта украинской курятины в 2019 году - до 400 тыс. тонн.

За последние пять лет Украина лишилась статуса импортозависимой страны и стала наращивать отечественное производство и экспорт курятины за границу.

26 ноября Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины. Резолюцию поддержали 444 евродепутата. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

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