Експерт назвав один з великих бар'єрів щодо множинного громадянства

Є багато закордонних українців, які можуть чекати з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації, адже це буде створювати складнощі для виїзду з України.

Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод під час брифінгу, передає УНН.

Ґрод розповів про виклики щодо впровадження множинного громадянства в Україні.

Я скажу відверто й це є делікатне питання. Це щодо військової служи. Є багато українців, які можливо, почекають, щоб отримати множинне громадянство, поки не буде мобілізації. Тому що відверто, навіть я сам, народжений в Канаді, прийняти українське громадянство сьогодні – це складно, тому що мені буде складно виїжджати з України. Це ті причини, які сьогодні є трошки проблематичні, але я думаю, що з часом це виправиться. Але це можливо один з великих бар'єрів для багатьох щодо множинного громадянства

Також він прокоментував очікування щодо кількості громадян, які є представниками української діаспори, які готові отримати множинне громадянство.

Я думаю, що їх буде багато. Як раз, коли закон був оголошений sms-ки до мене летіли, телефон горів. Люди питають, як це можна зробити. Є й ті, які вже мають українське громадянство й вони вже визначені. Є мільйони українців, які живуть за кордоном, мають український паспорт й жили в "сірій зоні". Тепер зрозуміло, що їм дозволено мати іноземне громадянство й бути повноцінними громадянами України. Я думаю, що це відкриє можливість для мільйонів українців