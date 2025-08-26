Експерт назвав один з великих бар'єрів щодо множинного громадянства

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 42291 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 25429 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 32740 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 133611 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 81894 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 74403 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 212142 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 189871 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 71418 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 68275 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
69%
749мм
Популярнi новини
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35 • 29638 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44 • 22374 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26 серпня, 03:18 • 23584 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 23930 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 25028 перегляди
Публікації
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 17648 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 42226 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 109375 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 133545 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 212096 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Ентоні Албаніз
Ніна Южаніна
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Сумська область
Китай
Реклама
УНН Lite
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 4296 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 25291 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 20735 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 109383 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 67783 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Боєприпаси
Starlink

Експерт назвав один з великих бар'єрів щодо множинного громадянства

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод заявив, що мобілізація є великим бар'єром для отримання множинного громадянства українцями за кордоном. Мільйони українців за кордоном готові отримати множинне громадянство після підписання відповідного закону.

Експерт назвав один з великих бар'єрів щодо множинного громадянства

Є багато закордонних українців, які можуть чекати з отриманням множинного громадянства до  завершення мобілізації, адже це буде створювати  складнощі для виїзду з України.

 Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод під час брифінгу, передає УНН

Деталі

 Ґрод розповів про виклики щодо впровадження множинного громадянства в Україні. 

Я скажу відверто й це є делікатне питання. Це щодо військової служи. Є багато українців, які можливо, почекають, щоб отримати множинне громадянство, поки не буде мобілізації. Тому що відверто, навіть я сам, народжений в Канаді, прийняти українське громадянство сьогодні – це складно, тому що мені буде складно виїжджати з України. Це ті причини, які сьогодні є трошки проблематичні, але я думаю, що з часом це виправиться. Але це можливо один з великих бар'єрів для багатьох щодо множинного громадянства

- розповів Ґрод. 

Також він прокоментував очікування щодо кількості громадян, які є представниками української діаспори, які готові отримати множинне громадянство.  

Я думаю, що їх буде багато. Як раз, коли закон був оголошений sms-ки до мене летіли, телефон горів. Люди питають, як це можна зробити. Є й ті, які вже мають українське громадянство й вони вже визначені. Є мільйони українців, які живуть за кордоном, мають український паспорт й жили в "сірій зоні". Тепер зрозуміло, що їм дозволено мати іноземне громадянство й бути повноцінними громадянами України. Я думаю, що це відкриє можливість для мільйонів українців

- сказав Ґрод.

Додамо

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявляв, що українська діаспора в Канаді налічує понад 1,3 млн людей.

 Доповнення У липні Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо множинного громадянства.   

Зеленський повідомляв, що завдяки множинному громадянству Україна зможе створити більше реальних юридичних основ для єдності всього великого українського народу - мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.  Також в липні Зеленський заявляв, що Україна вже може починати визначення перших країн-партнерів для множинного громадянства.  

Серед основних положень  закону про множинне громадянство для громадян України:   

  • легалізація в разі вже наявного іноземного громадянства, окрім громадянства країни-агресора;
    • офіційне право отримання іноземного громадянства, не відмовляючись від свого, якщо країна увійде в перелік визначених Кабінетом міністрів України.

      В ухваленому парламентом законі про множинне громадянство передбачається обов’язкове знання української мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України. 

      Анна Мурашко

      СуспільствоПолітика
      Air Force One
      Канада
      Володимир Зеленський
      Україна