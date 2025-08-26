Експерт назвав один з великих бар'єрів щодо множинного громадянства
Київ • УНН
Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод заявив, що мобілізація є великим бар'єром для отримання множинного громадянства українцями за кордоном. Мільйони українців за кордоном готові отримати множинне громадянство після підписання відповідного закону.
Є багато закордонних українців, які можуть чекати з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації, адже це буде створювати складнощі для виїзду з України.
Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Ґрод розповів про виклики щодо впровадження множинного громадянства в Україні.
Я скажу відверто й це є делікатне питання. Це щодо військової служи. Є багато українців, які можливо, почекають, щоб отримати множинне громадянство, поки не буде мобілізації. Тому що відверто, навіть я сам, народжений в Канаді, прийняти українське громадянство сьогодні – це складно, тому що мені буде складно виїжджати з України. Це ті причини, які сьогодні є трошки проблематичні, але я думаю, що з часом це виправиться. Але це можливо один з великих бар'єрів для багатьох щодо множинного громадянства
Також він прокоментував очікування щодо кількості громадян, які є представниками української діаспори, які готові отримати множинне громадянство.
Я думаю, що їх буде багато. Як раз, коли закон був оголошений sms-ки до мене летіли, телефон горів. Люди питають, як це можна зробити. Є й ті, які вже мають українське громадянство й вони вже визначені. Є мільйони українців, які живуть за кордоном, мають український паспорт й жили в "сірій зоні". Тепер зрозуміло, що їм дозволено мати іноземне громадянство й бути повноцінними громадянами України. Я думаю, що це відкриє можливість для мільйонів українців
Додамо
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявляв, що українська діаспора в Канаді налічує понад 1,3 млн людей.
Доповнення У липні Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо множинного громадянства.
Зеленський повідомляв, що завдяки множинному громадянству Україна зможе створити більше реальних юридичних основ для єдності всього великого українського народу - мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Також в липні Зеленський заявляв, що Україна вже може починати визначення перших країн-партнерів для множинного громадянства.
Серед основних положень закону про множинне громадянство для громадян України:
- легалізація в разі вже наявного іноземного громадянства, окрім громадянства країни-агресора;
- офіційне право отримання іноземного громадянства, не відмовляючись від свого, якщо країна увійде в перелік визначених Кабінетом міністрів України.
В ухваленому парламентом законі про множинне громадянство передбачається обов’язкове знання української мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України.