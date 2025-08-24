Карні про війну проти України: переживаємо вирішальний момент, міжнародна підтримка має посилитися
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час візиту до України наголосив на вирішальному моменті у війні та закликав посилити міжнародну підтримку. Він підкреслив, що Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною.
Підтримка міжнародної спільноти має посилитися щодо повномасштабної війни, яку рф почала проти України, адже країна переживає вирішальний момент в цій запеклій боротьбі. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.
Деталі
Ми переживаємо сьогодні вирішальний момент в цій запеклій боротьбі. Підтримка міжнародної спільноти має посилитися. Настав час діяти та вести за собою. Саме тому сьогодні я в Україні. В ці переломні моменти історії Канада завжди обирала стояти поруч з Україною
Він наголосив, що Канада завжди стоятиме пліч опліч з Україною.
Ми завжди будемо поруч, аби всі ваші жертви стали запорукою миру, безпеки та добробуту
Він підкреслив, що Канада та Україна більше ніж друзі та союзники.
Український народ є частиною історії Канади. Найкращі розділи ще попереду
Окрім того, він повідомив, що українська діаспора в Канаді налічує понад 1,3 млн людей.
Доповнення
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до України.