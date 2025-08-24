$41.220.00
Ексклюзив
09:24 • 1444 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 4420 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 11279 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 48705 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 51813 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 29123 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 53531 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34277 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 35599 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26502 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 11280 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 48706 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 31795 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 44447 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 33373 перегляди
Карні про війну проти України: переживаємо вирішальний момент, міжнародна підтримка має посилитися

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час візиту до України наголосив на вирішальному моменті у війні та закликав посилити міжнародну підтримку. Він підкреслив, що Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною.

Карні про війну проти України: переживаємо вирішальний момент, міжнародна підтримка має посилитися

Підтримка міжнародної спільноти має посилитися щодо повномасштабної війни, яку рф почала проти України, адже країна переживає вирішальний момент в цій запеклій боротьбі. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.

Деталі

Ми переживаємо сьогодні  вирішальний момент в цій запеклій боротьбі. Підтримка міжнародної спільноти має посилитися. Настав час діяти та вести за собою. Саме тому сьогодні я в Україні. В ці переломні моменти історії Канада завжди обирала стояти поруч з Україною

- заявив Карні.

Він наголосив, що Канада завжди стоятиме пліч опліч з Україною.

Ми завжди будемо поруч, аби всі ваші жертви стали запорукою миру, безпеки та добробуту

- сказав Карні.

Він підкреслив, що Канада та Україна більше ніж друзі та союзники.

Український народ є частиною історії Канади. Найкращі розділи ще попереду

- додав Карні.

Окрім того, він повідомив, що українська діаспора в Канаді налічує понад 1,3 млн людей.

Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності: Зеленський подякував за підтримку24.08.25, 11:09 • 1130 переглядiв

Доповнення

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до України.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Марк Карні
Канада
Україна