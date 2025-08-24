Карні про війну проти України: переживаємо вирішальний момент, міжнародна підтримка має посилитися

Підтримка міжнародної спільноти має посилитися щодо повномасштабної війни, яку рф почала проти України, адже країна переживає вирішальний момент в цій запеклій боротьбі. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.

Ми переживаємо сьогодні вирішальний момент в цій запеклій боротьбі. Підтримка міжнародної спільноти має посилитися. Настав час діяти та вести за собою. Саме тому сьогодні я в Україні. В ці переломні моменти історії Канада завжди обирала стояти поруч з Україною