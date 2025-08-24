Карни о войне против Украины: переживаем решающий момент, международная поддержка должна усилиться
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Украину отметил решающий момент в войне и призвал усилить международную поддержку. Он подчеркнул, что Канада всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной.
Поддержка международного сообщества должна усилиться в отношении полномасштабной войны, которую рф начала против Украины, ведь страна переживает решающий момент в этой ожесточенной борьбе. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.
Детали
Мы переживаем сегодня решающий момент в этой ожесточенной борьбе. Поддержка международного сообщества должна усилиться. Пришло время действовать и вести за собой. Именно поэтому сегодня я в Украине. В эти переломные моменты истории Канада всегда выбирала стоять рядом с Украиной
Он подчеркнул, что Канада всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной.
Мы всегда будем рядом, чтобы все ваши жертвы стали залогом мира, безопасности и благополучия
Он подчеркнул, что Канада и Украина больше чем друзья и союзники.
Украинский народ является частью истории Канады. Лучшие главы еще впереди
Кроме того, он сообщил, что украинская диаспора в Канаде насчитывает более 1,3 млн человек.
Дополнение
Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Украину.