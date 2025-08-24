Карни о войне против Украины: переживаем решающий момент, международная поддержка должна усилиться

Поддержка международного сообщества должна усилиться в отношении полномасштабной войны, которую рф начала против Украины, ведь страна переживает решающий момент в этой ожесточенной борьбе. Об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.

Мы переживаем сегодня решающий момент в этой ожесточенной борьбе. Поддержка международного сообщества должна усилиться. Пришло время действовать и вести за собой. Именно поэтому сегодня я в Украине. В эти переломные моменты истории Канада всегда выбирала стоять рядом с Украиной