Эксперт назвал один из больших барьеров для множественного гражданства

Есть много зарубежных украинцев, которые могут подождать с получением множественного гражданства до завершения мобилизации, ведь это будет создавать сложности для выезда из Украины.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод во время брифинга, передает УНН.

Детали

Грод рассказал о вызовах по внедрению множественного гражданства в Украине.

Я скажу откровенно, и это деликатный вопрос. Это касается военной службы. Есть много украинцев, которые, возможно, подождут, чтобы получить множественное гражданство, пока не будет мобилизации. Потому что откровенно, даже я сам, рожденный в Канаде, принять украинское гражданство сегодня – это сложно, потому что мне будет сложно выезжать из Украины. Это те причины, которые сегодня немного проблематичны, но я думаю, что со временем это исправится. Но это, возможно, один из больших барьеров для многих в отношении множественного гражданства - рассказал Грод.

Также он прокомментировал ожидания относительно количества граждан, которые являются представителями украинской диаспоры, готовых получить множественное гражданство.

Я думаю, что их будет много. Как раз, когда закон был объявлен, смс-ки ко мне летели, телефон горел. Люди спрашивают, как это можно сделать. Есть и те, кто уже имеет украинское гражданство, и они уже определены. Есть миллионы украинцев, которые живут за границей, имеют украинский паспорт и жили в "серой зоне". Теперь понятно, что им разрешено иметь иностранное гражданство и быть полноценными гражданами Украины. Я думаю, что это откроет возможность для миллионов украинцев - сказал Грод.

Добавим

Премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что украинская диаспора в Канаде насчитывает более 1,3 млн человек.

Дополнение В июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Зеленский сообщал, что благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для единства всего большого украинского народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной. Также в июле Зеленский заявлял, что Украина уже может начинать определение первых стран-партнеров для множественного гражданства.

Среди основных положений закона о множественном гражданстве для граждан Украины:

легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства, кроме гражданства страны-агрессора;

официальное право получения иностранного гражданства, не отказываясь от своего, если страна войдет в перечень, определенный Кабинетом министров Украины.

В принятом парламентом законе о множественном гражданстве предусматривается обязательное знание украинского языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины.