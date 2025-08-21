Екскерівники пологового будинку Києва розтратили 4,5 млн грн на фіктивних "працівниках"
Київ • УНН
Колишніх керівників пологового будинку Києва судитимуть за розтрату 4,5 млн грн бюджетних коштів. Вони оформлювали фіктивних працівників та перераховували їм зарплату на підконтрольні картки.
Колишні керівникіи комунального підприємства одного з пологових будинків перераховували бюджетні кошти на картки осіб, які перебували під їх контролем. Упродовж декількох років дії схеми, держбюджету було завдано збитків на понад 4,5 млн грн.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишніх керівників комунального підприємства одного з пологових будинків Києва. Їх обвинувачують у розтраті бюджетних коштів, виділених на виплату заробітної плати, на загальну суму понад 4,5 млн грн.
Встановлено, що у 2021–2022 роках обвинувачені разом з іншими службовими особами оформлювали на роботу "працівників", які фактично ніколи не працювали на комунальному підприємстві.
Нараховану їм заробітну плату перераховували на картки осіб, які перебували під контролем обвинувачених. У результаті цієї схеми бюджету завдано збитків на понад 4,5 млн грн.
Обвинуваченим інкриміновано розтрату майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, пособництво у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
Доповнення
У межах цього ж провадження обвинувальні акти стосовно ще двох посадовців підприємства, а саме начальника відділу кадрів та бухгалтера підприємства, вже скеровано до суду, - повідомив Офіс Генерального прокурора
Нагадаємо
Генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" повідомлено про підозру. Її звинувачують у розтраті 1,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт.
Правоохоронці повідомили про підозру вже 11-му учаснику організованого злочинного угруповання, яке розкрадало кошти Дніпровської міськради через фіктивні рекламні та маркетингові послуги. За даними слідства, збитки бюджету перевищили 42 млн грн.