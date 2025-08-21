Екскерівники пологового будинку Києва розтратили 4,5 млн грн на фіктивних "працівниках"

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 8166 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 18835 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 26228 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 54110 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 142719 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 66624 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 117128 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 302631 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 92899 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 86299 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
42%
745мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 20073 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 41790 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 47105 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 43796 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 26619 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 64955 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 142704 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 117118 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 302607 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 275486 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Крим
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 39130 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 35683 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 36361 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 65021 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 78966 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Х-47М2 «Кинджал»
Гривня
Євро

Екскерівники пологового будинку Києва розтратили 4,5 млн грн на фіктивних "працівниках"

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Колишніх керівників пологового будинку Києва судитимуть за розтрату 4,5 млн грн бюджетних коштів. Вони оформлювали фіктивних працівників та перераховували їм зарплату на підконтрольні картки.

Екскерівники пологового будинку Києва розтратили 4,5 млн грн на фіктивних "працівниках"

Колишні керівникіи комунального підприємства одного з пологових будинків перераховували бюджетні кошти на картки осіб, які перебували під їх контролем. Упродовж декількох років дії схеми, держбюджету було завдано збитків на понад 4,5 млн грн. 

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишніх керівників комунального підприємства одного з пологових будинків Києва. Їх обвинувачують у розтраті бюджетних коштів, виділених на виплату заробітної плати, на загальну суму понад 4,5 млн грн.

Встановлено, що у 2021–2022 роках обвинувачені разом з іншими службовими особами оформлювали на роботу "працівників", які фактично ніколи не працювали на комунальному підприємстві.

Нараховану їм заробітну плату перераховували на картки осіб, які перебували під контролем обвинувачених. У результаті цієї схеми бюджету завдано збитків на понад 4,5 млн грн.

- передає пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Обвинуваченим інкриміновано розтрату майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, пособництво у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Доповнення

У межах цього ж провадження обвинувальні акти стосовно ще двох посадовців підприємства, а саме начальника відділу кадрів та бухгалтера підприємства, вже скеровано до суду, - повідомив Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо

Генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" повідомлено про підозру. Її звинувачують у розтраті 1,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт.

Правоохоронці повідомили про підозру вже 11-му учаснику організованого злочинного угруповання, яке розкрадало кошти Дніпровської міськради через фіктивні рекламні та маркетингові послуги. За даними слідства, збитки бюджету перевищили 42 млн грн. 

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)
Київ