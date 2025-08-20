Директорку музею "Київська фортеця" підозрюють у розтраті майже 1,2 млн грн
Київ • УНН
Генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" повідомлено про підозру у розтраті 1,2 млн гривень бюджетних коштів, повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
"Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Її підозрюють у розтраті бюджетних грошей, виділених на ремонт музею "Київська фортеця", - ідеться у дописі.
Встановлено, що підозрювана підписала акти про нібито виконані роботи за кількома договорами, хоча достовірно знала, що вони не були проведені.
"Внаслідок цього бюджету міста Києва завдано збитків на загальну суму майже 1,2 млн гривень", - додали прокурори.
Дії генеральної директорки музею "Київська фортеця" кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України як розтрату бюджетних коштів через зловживання службовим становищем.
