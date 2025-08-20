Директорку музею "Київська фортеця" підозрюють у розтраті майже 1,2 млн грн

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 18825 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 19286 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 34212 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 126159 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 48896 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 47042 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45765 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 177984 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 148357 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 129686 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 12519 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 14240 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 36799 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 25664 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 25512 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 12215 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18826 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 34214 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 126163 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 177989 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 7950 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 6864 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 8930 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 26016 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 37336 перегляди
Директорку музею "Київська фортеця" підозрюють у розтраті майже 1,2 млн грн

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" повідомлено про підозру. Її звинувачують у розтраті 1,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт.

Директорку музею "Київська фортеця" підозрюють у розтраті майже 1,2 млн грн

Генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" повідомлено про підозру у розтраті 1,2 млн гривень бюджетних коштів, повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

"Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Її підозрюють у розтраті бюджетних грошей, виділених на ремонт музею "Київська фортеця", - ідеться у дописі.

Встановлено, що підозрювана підписала акти про нібито виконані роботи за кількома договорами, хоча достовірно знала, що вони не були проведені.

"Внаслідок цього бюджету міста Києва завдано збитків на загальну суму майже 1,2 млн гривень", - додали прокурори.

Дії генеральної директорки музею "Київська фортеця" кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України як розтрату бюджетних коштів через зловживання службовим становищем.

Використовував рятувальників на власних будівництвах: начальнику ДСНС Вінниччини повідомили про підозру20.08.25, 09:32 • 3924 перегляди

Альона Уткіна

КультураКиївКримінал та НПНерухомість
Київ