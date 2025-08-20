$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 18722 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 19187 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 34076 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 125861 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 48799 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 46972 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 45710 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 177844 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 148288 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 129640 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Директора музея "Киевская крепость" подозревают в растрате почти 1,2 млн грн

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Генеральному директору Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» сообщено о подозрении. Ее обвиняют в растрате 1,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт.

Директора музея "Киевская крепость" подозревают в растрате почти 1,2 млн грн

Генеральному директору Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" сообщено о подозрении в растрате 1,2 млн гривен бюджетных средств, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

"Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении генеральному директору Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Ее подозревают в растрате бюджетных денег, выделенных на ремонт музея "Киевская крепость", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемая подписала акты о якобы выполненных работах по нескольким договорам, хотя достоверно знала, что они не были проведены.

"В результате этого бюджету города Киева нанесен ущерб на общую сумму почти 1,2 млн гривен", - добавили прокуроры.

Действия генерального директора музея "Киевская крепость" квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины как растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

Использовал спасателей на собственных стройках: начальнику ГСЧС Винницкой области сообщили о подозрении20.08.25, 09:32 • 3924 просмотра

