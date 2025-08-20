Директора музея "Киевская крепость" подозревают в растрате почти 1,2 млн грн
Киев • УНН
Генеральному директору Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» сообщено о подозрении. Ее обвиняют в растрате 1,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт.
Генеральному директору Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" сообщено о подозрении в растрате 1,2 млн гривен бюджетных средств, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
"Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении генеральному директору Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Ее подозревают в растрате бюджетных денег, выделенных на ремонт музея "Киевская крепость", - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемая подписала акты о якобы выполненных работах по нескольким договорам, хотя достоверно знала, что они не были проведены.
"В результате этого бюджету города Киева нанесен ущерб на общую сумму почти 1,2 млн гривен", - добавили прокуроры.
Действия генерального директора музея "Киевская крепость" квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины как растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.
