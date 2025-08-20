Использовал спасателей на собственных стройках: начальнику ГСЧС Винницкой области сообщили о подозрении

Начальнику Главного управления в Винницкой области сообщено о подозрении в принудительном использовании подчиненных спасателей на собственных стройках. Разоблачена схема торговли людьми. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачена схема трудовой эксплуатации работников ГУ ГСЧС в Винницкой области на частных объектах строительства. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили начальнику Главного управления ГСЧС в Винницкой области о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная в отношении нескольких лиц, должностным лицом с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в течение 2024–2025 годов, злоупотребляя служебным положением, давал незаконные указания руководителям пожарно-спасательных отрядов и частей об освобождении пяти отдельных подчиненных от выполнения служебных обязанностей.

Сообщается, что после этого они направлялись для строительных работ на объектах, принадлежащих ему и членам его семьи.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2,5 млн грн.

Следствие продолжается, устанавливается круг потерпевших и причастных к незаконной схеме трудовой эксплуатации работников ГСЧС.

