Використовував рятувальників на власних будівництвах: начальнику ДСНС Вінниччини повідомили про підозру
Київ • УНН
Начальнику Головного управління ДСНС у Вінницькій області повідомлено про підозру в торгівлі людьми. Він примусово використовував підлеглих рятувальників на власних будівництвах.
Начальнику Головного управління у Вінницькій області повідомлено про підозру у примусовому використання підлеглих рятувальників на власних будівництвах. Викрито схему торгівлі людьми. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему трудової експлуатації працівників ГУ ДСНС у Вінницькій області на приватних об’єктах будівництва. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили начальнику Головного управління ДСНС у Вінницькій області про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинене щодо кількох осіб, службовою особою з використанням службового становища)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний упродовж 2024–2025 років, зловживаючи службовим становищем, давав незаконні вказівки керівникам пожежно-рятувальних загонів та частин щодо увільнення п’яти окремих підлеглих від виконання службових обов’язків.
Повідомляється, що після цього вони направлялися для будівельних робіт на об’єктах, що належать йому та членам його родини.
За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2,5 млн грн.
Слідство триває, встановлюється коло потерпілих та причетних до незаконної схеми трудової експлуатації працівників ДСНС.
