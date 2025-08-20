Використовував рятувальників на власних будівництвах: начальнику ДСНС Вінниччини повідомили про підозру

$41.360.10
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
06:54 • 1724 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 2230 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 10238 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 105776 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 94841 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 91416 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 36611 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100048 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74519 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87116 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
64%
747мм
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і застерігли Україну від повторних атак Photo19 серпня, 21:28 • 6004 перегляди
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02 • 11243 перегляди
Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру19 серпня, 22:19 • 6890 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 10429 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 11782 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 105785 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 94846 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 65975 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 91420 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 71938 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Денис Шмигаль
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 20153 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 55799 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 119117 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 70432 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 126238 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Нафта
Fox News
Шахед 129

Використовував рятувальників на власних будівництвах: начальнику ДСНС Вінниччини повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Начальнику Головного управління ДСНС у Вінницькій області повідомлено про підозру в торгівлі людьми. Він примусово використовував підлеглих рятувальників на власних будівництвах.

Використовував рятувальників на власних будівництвах: начальнику ДСНС Вінниччини повідомили про підозру

Начальнику Головного управління у Вінницькій області повідомлено про підозру у примусовому використання підлеглих рятувальників на власних будівництвах. Викрито схему торгівлі людьми. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему трудової експлуатації працівників ГУ ДСНС у Вінницькій області на приватних об’єктах будівництва. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили начальнику Головного управління ДСНС у Вінницькій області про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинене щодо кількох осіб, службовою особою з використанням службового становища)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2024–2025 років, зловживаючи службовим становищем, давав незаконні вказівки керівникам пожежно-рятувальних загонів та частин щодо увільнення п’яти окремих підлеглих від виконання службових обов’язків.

Повідомляється, що після цього вони направлялися для будівельних робіт на об’єктах, що належать йому та членам його родини.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2,5 млн грн.

Слідство триває, встановлюється коло потерпілих та причетних до незаконної схеми трудової експлуатації працівників ДСНС.

Поліція виявила сотні випадків торгівлі людьми з початку російського вторгнення: у МВС розповіли деталі08.07.25, 14:18 • 1455 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Вінницька область
Генеральний прокурор (Україна)
Будівництво
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна