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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Поліція виявила сотні випадків торгівлі людьми з початку російського вторгнення: у МВС розповіли деталі

Київ • УНН

 • 267 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення Національна поліція України викрила 447 випадків торгівлі людьми. Ідентифіковано 365 потерпілих, серед яких жінки, чоловіки та діти.

Поліція виявила сотні випадків торгівлі людьми з початку російського вторгнення: у МВС розповіли деталі

Національна поліція України викрила 447 випадків торгівлі людьми з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

Впродовж цього періоду, починаючи з 2022 року, підозру отримали 242 торговці людьми. Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти відносно 18 організованих груп торговців людьми.

Також поліцейські ідентифікували 365 потерпілих від торгівлі людьми, з яких 167 жінок, 152 чоловіків та 46 дітей. У МВС закликали громадян звертатися за наступними номерами телефонів, якщо їм відомо щось про випадки торгівлі людьми:

  • 112 або 102 — Єдиний номер екстреної допомоги, Національна поліція;
    • 1547 — Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми;
      • 527 — Національна Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми.

        Нагадаємо

        У Сумах мешканка Київської області організувала мережу проституції, займалась сутенерством та організацією місць розпусти. Її затримали співробітники поліції.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        СуспільствоВійнаКримінал та НП
        Національна поліція України
        Міністерство внутрішніх справ України
        Україна
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