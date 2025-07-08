Поліція виявила сотні випадків торгівлі людьми з початку російського вторгнення: у МВС розповіли деталі

Національна поліція України викрила 447 випадків торгівлі людьми з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

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Впродовж цього періоду, починаючи з 2022 року, підозру отримали 242 торговці людьми. Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти відносно 18 організованих груп торговців людьми.

Також поліцейські ідентифікували 365 потерпілих від торгівлі людьми, з яких 167 жінок, 152 чоловіків та 46 дітей. У МВС закликали громадян звертатися за наступними номерами телефонів, якщо їм відомо щось про випадки торгівлі людьми:

112 або 102 — Єдиний номер екстреної допомоги, Національна поліція;

1547 — Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми;

527 — Національна Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми.

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