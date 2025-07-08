Поліція виявила сотні випадків торгівлі людьми з початку російського вторгнення: у МВС розповіли деталі
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення Національна поліція України викрила 447 випадків торгівлі людьми. Ідентифіковано 365 потерпілих, серед яких жінки, чоловіки та діти.
Національна поліція України викрила 447 випадків торгівлі людьми з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Деталі
Впродовж цього періоду, починаючи з 2022 року, підозру отримали 242 торговці людьми. Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти відносно 18 організованих груп торговців людьми.
Також поліцейські ідентифікували 365 потерпілих від торгівлі людьми, з яких 167 жінок, 152 чоловіків та 46 дітей. У МВС закликали громадян звертатися за наступними номерами телефонів, якщо їм відомо щось про випадки торгівлі людьми:
- 112 або 102 — Єдиний номер екстреної допомоги,
Національна поліція;
- 1547 — Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми;
- 527 — Національна Гаряча лінія з питань протидії
торгівлі людьми.
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