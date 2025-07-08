Полиция выявила сотни случаев торговли людьми с начала российского вторжения: в МВД рассказали детали

Национальная полиция Украины выявила 447 случаев торговли людьми с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Детали

В течение этого периода, начиная с 2022 года, подозрение получили 242 торговца людьми. Правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении 18 организованных групп торговцев людьми.

Также полицейские идентифицировали 365 пострадавших от торговли людьми, из которых 167 женщин, 152 мужчин и 46 детей. В МВД призвали граждан обращаться по следующим номерам телефонов, если им известно что-то о случаях торговли людьми:

112 или 102 — Единый номер экстренной помощи, Национальная полиция;

1547 — Горячая линия по противодействию торговле людьми;

527 — Национальная Горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми.

Напомним

В Сумах жительница Киевской области организовала сеть проституции, занималась сутенерством и организацией мест разврата. Ее задержали сотрудники полиции.