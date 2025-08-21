Экс-руководители киевского роддома растратили 4,5 млн грн на фиктивных "сотрудниках"
Бывших руководителей киевского роддома будут судить за растрату 4,5 млн грн бюджетных средств. Они оформляли фиктивных работников и перечисляли им зарплату на подконтрольные карты.
Бывшие руководители коммунального предприятия одного из родильных домов перечисляли бюджетные средства на карточки лиц, находившихся под их контролем. В течение нескольких лет действия схемы госбюджету был нанесен ущерб на более чем 4,5 млн грн.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
В суд направлен обвинительный акт в отношении бывших руководителей коммунального предприятия одного из родильных домов Киева. Их обвиняют в растрате бюджетных средств, выделенных на выплату заработной платы, на общую сумму более 4,5 млн грн.
Установлено, что в 2021–2022 годах обвиняемые вместе с другими должностными лицами оформляли на работу "работников", которые фактически никогда не работали на коммунальном предприятии.
Начисленную им заработную плату перечисляли на карточки лиц, находившихся под контролем обвиняемых. В результате этой схемы бюджету нанесен ущерб на более чем 4,5 млн грн.
Обвиняемым инкриминирована растрата имущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем, а также составление заведомо ложных официальных документов и внесение в них заведомо ложных сведений (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Дополнение
В рамках этого же производства обвинительные акты в отношении еще двух должностных лиц предприятия, а именно начальника отдела кадров и бухгалтера предприятия, уже направлены в суд, - сообщил Офис Генерального прокурора
Напомним
Генеральному директору Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" сообщено о подозрении. Ее обвиняют в растрате 1,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт.
Правоохранители сообщили о подозрении уже 11-му участнику организованной преступной группировки, которая разворовывала средства Днепровского горсовета через фиктивные рекламные и маркетинговые услуги. По данным следствия, убытки бюджета превысили 42 млн грн.