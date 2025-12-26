Екскерівника СБУ Харківщини взяли під варту до 22 лютого
Київ • УНН
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 лютого для колишнього начальника Управління СБУ у Харківській області. Його повторно затримали при виході із СІЗО під заставу, оголосивши нову підозру в організації захоплення будівлі ХОВА.
Сьогодні, 26 грудня 2025 року, Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав колишньому керівнику Управління Служби безпеки України в Харківській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 22.02.2026 включно
26 грудня колишнього начальника управління СБУ в Харківській області затримали після спроби вийти під заставу, оголосивши нову підозру.
Як вказали у ДБР, підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру - "за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року".
"Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України. Встановлено, що екскерівник Управління СБ України в Харківській області, володіючи інформацією про проведення зс рф 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи", - ідеться у дописі.
У липні 2023 року було завершено досудове розслідування щодо колишнього керівника управління Служби безпеки у Харківській області Романа Дудіна, якого підозрюють у вчиненні державної зради.