Екскерівника СБУ Харківщини взяли під варту до 22 лютого

Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 11747 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
11:18 • 23130 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 17384 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 15131 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16856 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 19177 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
26 грудня, 08:30 • 37140 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17089 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
26 грудня, 08:10 • 34491 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 18799 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 9304 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 20201 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 11273 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo11:33 • 10733 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 2836 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
11:18 • 23130 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:30 • 37140 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 08:10 • 34492 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 10:58 • 90430 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 486 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 3578 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 18866 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 24233 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 27882 перегляди
Екскерівника СБУ Харківщини взяли під варту до 22 лютого

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 лютого для колишнього начальника Управління СБУ у Харківській області. Його повторно затримали при виході із СІЗО під заставу, оголосивши нову підозру в організації захоплення будівлі ХОВА.

Екскерівника СБУ Харківщини взяли під варту до 22 лютого

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 лютого для колишнього начальника Управління Служби безпеки України у Харківській області, повторно затриманого при виході із СІЗО під заставу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Сьогодні, 26 грудня 2025 року, Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав колишньому керівнику Управління Служби безпеки України в Харківській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 22.02.2026 включно

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

26 грудня колишнього начальника управління СБУ в Харківській області затримали після спроби вийти під заставу, оголосивши нову підозру.

Як вказали у ДБР, підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру - "за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року".

"Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України. Встановлено, що екскерівник Управління СБ України в Харківській області, володіючи інформацією про проведення зс рф 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи", - ідеться у дописі.

Нагадаємо

У липні 2023 року було завершено досудове розслідування щодо колишнього керівника управління Служби безпеки у Харківській області Романа Дудіна, якого підозрюють у вчиненні державної зради.

Ольга Розгон

