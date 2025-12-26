Экс-руководителя СБУ Харьковщины взяли под стражу до 22 февраля
Киев • УНН
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 февраля для бывшего начальника Управления СБУ в Харьковской области. Его повторно задержали при выходе из СИЗО под залог, объявив новое подозрение в организации захвата здания ХОВА.
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 февраля для бывшего начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, повторно задержанного при выходе из СИЗО под залог. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Сегодня, 26 декабря 2025 года, Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал бывшему руководителю Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 22.02.2026 включительно
Дополнение
26 декабря бывший начальник управления СБУ в Харьковской области задержан после попытки выйти под залог, объявив новое подозрение.
Как указали в ГБР, подозреваемый в государственной измене оплатил более 4,2 млн грн, однако правоохранители сообщили ему новое подозрение - "за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку устранения руководства Харьковской областной военной администрации в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года".
"Действия экс-главы УСБУ квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины. Установлено, что экс-руководитель Управления СБ Украины в Харьковской области, владея информацией о проведении ВС РФ 24 февраля 2022 года наступательной операции на территорию Украины, будучи убежденным в ее успешности, организовал попытку захвата государственной власти, а также захвата здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения", - говорится в сообщении.
Напомним
В июле 2023 года было завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления Службы безопасности в Харьковской области Романа Дудина, которого подозревают в совершении государственной измены.