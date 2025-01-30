Економіка Штатів сповільнилася: ВВП наприкінці 2024 року нижче прогнозів, але ризик рецесії у новому році для США низький

У четвертому кварталі минулого року реальний валовий внутрішній продукт США зріс на 2,3% у річному обчисленні, що менше прогнозу в 2,7%.

Передає УНН із посиланням на Bureau of Economic Analysis та Business Insider.

Попередня оцінка валового внутрішнього продукту (ВВП) США за четвертий квартал, яка була проведена Бюро економічного аналізу, показала, що економіка Сполучених Штатів зросла на 2,3% в річному обчисленні.

Це показник менше раніше прогнозованого - він нижче за 2,6%, які очікували економісти, опитані агентством Bloomberg. Крім того, виявляється, що цей показник нижче за 3,1% зростання, яке спостерігалося у третьому кварталі 2024 року.

За рік економіка США зросла на 2,8%, що трохи нижче за показник 2,9% у 2023 році, але вище за зростання на 2,5% у 2022 році.

Фахівці економічного аналізу зазначають: споживачі в США продовжували стимулювати загальне економічне зростання. При цьому зайнятість і зростання заробітної плати залишились стабільними.

Метт Колар, економіст Moody's Analytics, сказав Business Insider перед публікацією нових даних про ВВП Бюро економічного аналізу, що економіка 2024 року була сильною.

Інфляція все ще перевищує цільовий показник ФРС (Федеральна резервна система - ред), але за рік вона сповільнилася, і це відбулося без значного зростання безробіття. Зростання рівня безробіття було зумовлене збільшенням пропозиції робочої сили

Середньомісячне зростання робочих місць у 2024 році становило 186 000, особисті витрати продовжували зростати, відповідно рецесії вдалося уникнути.

На початку 2025 року, коли друга адміністрація президента Дональда Трампа почала свою роботу, деякі економісти вважали, що ризик рецесії в новому році достатньо низький. Але враховували також інші фактори.

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Пояснює Елізабет Тенант, старший економіст Nerdwallet:

Проблема в тому, що зараз ми багато чого не знаємо про те, як розгортатиметься рік. Деякі потенційні заходи, такі як тарифи, ймовірно, будуть інфляційними. Інші, наприклад, ті, що можуть призвести до скорочення робочої сили, можуть уповільнити економічне зростання. Більшість потенційних економічних політик потребують часу для реалізації і ще більше часу для впливу на економіку