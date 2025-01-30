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Экономика Штатов замедлилась: ВВП в конце 2024 года ниже прогнозов, но риск рецессии в новом году для США низкий

Киев  •  УНН

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ВВП США в четвертом квартале 2024 года вырос на 2,3% вместо ожидаемых 2,7%. За весь год экономика выросла на 2,8%, что ниже показателя 2023 года, но выше 2022 года.

В четвертом квартале прошлого года реальный валовой внутренний продукт США вырос на 2,3% в годовом исчислении, что меньше прогноза в 2,7%.

Передает УНН со ссылкой на Bureau of Economic Analysis и Business Insider.

Предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвертый квартал, которая была проведена Бюро экономического анализа, показала, что экономика Соединенных Штатов выросла на 2,3% в годовом исчислении.

Это показатель меньше ранее прогнозируемого - он ниже 2,6%, которые ожидали экономисты, опрошенные агентством Bloomberg. Кроме того, оказывается, что этот показатель ниже 3,1% роста, который наблюдался в третьем квартале 2024 года.

За год экономика США выросла на 2,8%, что немного ниже показателя 2,9% в 2023 году, но выше роста на 2,5% в 2022 году.

Специалисты экономического анализа отмечают: потребители в США продолжали стимулировать общий экономический рост. При этом занятость и рост заработной платы остались стабильными.

Мэтт Колар, экономист Moody's Analytics, сказал Business Insider перед публикацией новых данных о ВВП Бюро экономического анализа, что экономика 2024 года была сильной.

Инфляция все еще превышает целевой показатель ФРС (Федеральная резервная система - ред), но за год она замедлилась, и это произошло без значительного роста безработицы. Рост уровня безработицы был обусловлен увеличением предложения рабочей силы

- сказал Колар.

Среднемесячный рост рабочих мест в 2024 году составил 186 000, личные расходы продолжали расти, соответственно рецессии удалось избежать.

В начале 2025 года, когда вторая администрация президента Дональда Трампа  начала свою работу, некоторые экономисты считали, что риск рецессии в новом году достаточно низкий. Но учитывали также другие факторы. 

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Объясняет Элизабет Тенант, старший экономист Nerdwallet:

Проблема в том, что сейчас мы многого не знаем о том, как будет разворачиваться год. Некоторые потенциальные меры, такие как тарифы, вероятно, будут инфляционными. Другие, например, те, что могут привести к сокращению рабочей силы, могут замедлить экономический рост. Большинство потенциальных экономических политик требуют времени для реализации и еще больше времени для влияния на экономику

- отмечает она.

Напомним,

Скотт Бессент, новоназначенный министр финансов США, предлагает ввести универсальные тарифы на импорт, начиная с 2,5%. Тарифы планируют постепенно увеличивать ежемесячно для адаптации бизнеса.

Еврокомиссия планирует сократить административные расходы для компаний на 25%, а для малого бизнеса - на 35%. План направлен на стимулирование инноваций и повышение конкурентоспособности с Китаем и США.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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