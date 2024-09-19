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Економічний експерт назвав чинники, які впливають на формування курсу валют в Україні

Економічний експерт назвав чинники, які впливають на формування курсу валют в Україні

Київ • УНН

 • 100775 перегляди

Експортно-імпортний баланс, притік валюти і дії НБУ впливають на курс. Через контрольований плаваючий курс складно прогнозувати ціну валюти, але НБУ має резерви для стабілізації.

Експортно-імпортний баланс, притік валюти і дії Національного банку прямо впливають на формування курсової політики. Проте через введення контрольованого плаваючого курсу важко спрогнозувати ціну валюти в майбутньому. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак. 

Якщо говорити про фактори, які формують курс, то він формується двома напрямками: перший – це товарний баланс, експортно-імпортний, і друге це фінансовий баланс, притік і відтік валюти з країни і в країну. І третій чинник – це дії регулятора, як він реагує на динаміку цих двох балансів. Експортно-імпортного і фінансового,

- зазначив Новак.

За його словами, Національний банк, завдяки масштабній зовнішній фінансовій підтримці, наразі має рекордні золотовалютні резерви, яких в Україні не було навіть у найкращі мирні роки. "НБУ має всі можливості аби гасити будь-які валютні коливання, які зараз у нас на щастя, не дивлячись на війну є досить помірними. Навіть у мирні роки коливання бували з вищою амплітудою. Тому якби НБУ хотів і якось дотримувався хоч якоїсь курсової стратегії – то він має зараз всі можливості це робити", - зазначив економічний експерт.

Водночас Новак додав, що через так званий контрольований плаваючий курс важко спрогнозувати достеменно, яким у майбутньому буде курс валют.

Зараз НБУ проводить політику так званого контрольованого плаваючого курсу, це таке формулювання скоріше як філософське ніж економічне, під ним можна пояснити і виправдати і аргументувати все, що завгодно. І підтримання стабільності курсу, і девальвацію гривні і ревальвацію і все що завгодно. Контрольований плаваючий курс – це ніби то НБУ контролює курс, але він все одно формується плаваючим і залежності від ситуації на ринку. Тоді виникає питання – так НБУ буде контролювати, якщо курс попливе чи ні?

- пояснив економічний експерт.

Додамо

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН зазначила, що до кінця року ймовірно курс долара продовжить зростати. Загалом до 2025 року, за словами експертки, ціна долара може вирости приблизно на 2 гривні.

Очікуваний ріст курсу долара до кінця року можна пояснити нестачею валюти на ринку, що зумовлено інфляційними ризиками та обмеженнями доступу до міжнародних ринків капіталу. Важливо, щоб уряд і Національний банк України вживали заходів для стабілізації фінансової системи та підвищення довіри інвесторів. На цьому етапі пріоритетом має бути забезпечення макроекономічної стабільності та підтримка вітчизняного бізнесу,

- зазначила Олена Сосєдка.

Нагадаємо

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік". У документі закладений курс на рівні 45 гривень за долар.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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