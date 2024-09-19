Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

Экспортно-импортный баланс, приток валюты и действия Национального банка прямо влияют на формирование курсовой политики. Однако из-за введения контролируемого плавающего курса трудно спрогнозировать цену валюты в будущем. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Если говорить о факторах, которые формируют курс, то он формируется по двум направлениям: первое - это товарный баланс, экспортно-импортный, и второе это финансовый баланс, приток и отток валюты из страны и в страну. И третий фактор - это действия регулятора, как он реагирует на динамику этих двух балансов. Экспортно-импортного и финансового, - отметил Новак.

По его словам, Национальный банк, благодаря масштабной внешней финансовой поддержке, сейчас имеет рекордные золотовалютные резервы, которых в Украине не было даже в лучшие мирные годы. "НБУ имеет все возможности, чтобы гасить любые валютные колебания, которые сейчас у нас к счастью, несмотря на войну достаточно умеренными. Даже в мирные годы колебания бывали с более высокой амплитудой. Поэтому если бы НБУ хотел и как-то придерживался хоть какой-то курсовой стратегии - то он имеет сейчас все возможности это делать", - отметил экономический эксперт.

В то же время Новак добавил, что из-за так называемого контролируемого плавающего курса трудно спрогнозировать точно, каким в будущем будет курс валют.

Сейчас НБУ проводит политику так называемого контролируемого плавающего курса, это такая формулировка скорее как философская чем экономическая, под ней можно объяснить и оправдать и аргументировать все, что угодно. И поддержание стабильности курса, и девальвацию гривны и ревальвацию и все что угодно. Контролируемый плавающий курс - это будто бы НБУ контролирует курс, но он все равно формируется плавающим и зависимости от ситуации на рынке. Тогда возникает вопрос - так НБУ будет контролировать, если курс поплывет или нет? - пояснил экономический эксперт.

Добавим

Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН отметила, что до конца года вероятно курс доллара продолжит расти. Всего до 2025 года, по словам эксперта, цена доллара может вырасти примерно на 2 гривны.

Ожидаемый рост курса доллара до конца года можно объяснить нехваткой валюты на рынке, что обусловлено инфляционными рисками и ограничениями доступа к международным рынкам капитала. Важно, чтобы правительство и Национальный банк Украины принимали меры для стабилизации финансовой системы и повышения доверия инвесторов. На этом этапе приоритетом должно быть обеспечение макроэкономической стабильности и поддержка отечественного бизнеса, - отметила Елена Соседка.

Напомним

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". В документе заложен курс на уровне 45 гривен за доллар.