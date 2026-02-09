Екіпаж українського Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання

$43.050.09
50.760.13
ukenru
18:25 • 426 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 6396 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 11204 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 22674 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 38681 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 40535 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 56125 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53830 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42733 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 41008 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0.6м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 23939 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 9874 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 19152 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 20010 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 10803 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 10854 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 19209 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 61097 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 82528 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 98977 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 2462 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 3690 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 4718 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 35439 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 38757 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Starlink

Екіпаж українського Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Екіпаж гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання. Усі члени екіпажу були досвідченими офіцерами та захисниками України.

Екіпаж українського Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24. Про це повідомили в бригаді армійської авіації "Херсон", де служили військові, пише УНН.

З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими

- зазначили у бригаді.

Зазначається, що всі члени екіпажу були досвідченими офіцерами та відданими захисниками України, які до останнього виконували свій обов’язок у небі, боронячи країну від російської агресії.

У підрозділі наголосили, що загиблі воїни були справжніми патріотами та професіоналами, які відзначалися мужністю й самовідданістю.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким полеглих Героїв. Вони любили небо і Україну. Вічного польоту! Честь!

- йдеться у повідомленні.

У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов08.12.25, 16:55 • 42398 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Мі-24
Україна