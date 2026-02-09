Екіпаж українського Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Київ • УНН
Екіпаж гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання. Усі члени екіпажу були досвідченими офіцерами та захисниками України.
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24. Про це повідомили в бригаді армійської авіації "Херсон", де служили військові, пише УНН.
З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими
Зазначається, що всі члени екіпажу були досвідченими офіцерами та відданими захисниками України, які до останнього виконували свій обов’язок у небі, боронячи країну від російської агресії.
У підрозділі наголосили, що загиблі воїни були справжніми патріотами та професіоналами, які відзначалися мужністю й самовідданістю.
Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким полеглих Героїв. Вони любили небо і Україну. Вічного польоту! Честь!
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов08.12.25, 16:55 • 42398 переглядiв