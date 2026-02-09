Экипаж украинского Ми-24 погиб при выполнении боевого задания

$43.050.09
18:49
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
Популярные новости
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця
9 февраля, 09:47
лавров не видит "светлого будущего" для экономических связей с США - Reuters
9 февраля, 10:16
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
9 февраля, 12:30
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрение
9 февраля, 13:13
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
14:55
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
14:55
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
9 февраля, 12:30
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 100087 просмотра
Андрей Шевченко
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Государственная граница Украины
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте
17:00
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
15:48
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
15:11
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
9 февраля, 06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
Старлинк

Экипаж украинского Ми-24 погиб при выполнении боевого задания

Киев • УНН

 1234 просмотра

Экипаж вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания. Все члены экипажа были опытными офицерами и защитниками Украины.

Экипаж украинского Ми-24 погиб при выполнении боевого задания

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Об этом сообщили в бригаде армейской авиации "Херсон", где служили военные, пишет УНН.

С болью сообщаем о невосполнимой потере. С боевого задания не вернулись наши побратимы

- отметили в бригаде.

Отмечается, что все члены экипажа были опытными офицерами и преданными защитниками Украины, которые до последнего выполняли свой долг в небе, защищая страну от российской агрессии.

В подразделении подчеркнули, что погибшие воины были настоящими патриотами и профессионалами, которые отличались мужеством и самоотверженностью.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким павших Героев. Они любили небо и Украину. Вечного полета! Честь!

- говорится в сообщении.

В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
08.12.25, 16:55

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Ми-24
Украина