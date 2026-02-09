Экипаж украинского Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Киев • УНН
Экипаж вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания. Все члены экипажа были опытными офицерами и защитниками Украины.
Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Об этом сообщили в бригаде армейской авиации "Херсон", где служили военные, пишет УНН.
С болью сообщаем о невосполнимой потере. С боевого задания не вернулись наши побратимы
Отмечается, что все члены экипажа были опытными офицерами и преданными защитниками Украины, которые до последнего выполняли свой долг в небе, защищая страну от российской агрессии.
В подразделении подчеркнули, что погибшие воины были настоящими патриотами и профессионалами, которые отличались мужеством и самоотверженностью.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким павших Героев. Они любили небо и Украину. Вечного полета! Честь!
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов08.12.25, 16:55 • 42402 просмотра