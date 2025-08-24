Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
Київ • УНН
Ейфелева вежа в Парижі була підсвічена синьо-жовтими кольорами 24 серпня на честь Дня Незалежності України. Це символізує солідарність Франції з Україною, подібні акції відбуваються в різних країнах Європи.
24 серпня ввечері, на честь Дня Незалежності України, Ейфелева вежа в Парижі була підсвічена синьо-жовтими кольорами, символізуючи солідарність Франції з Україною. Про це пише УНН із посиланням на соцмережі місцевих мешканців.
Деталі
У центрі Парижа Ейфелева вежа засяяла кольорами українського прапора - синім та жовтим. Це стало символом підтримки України та вираженням єдності французького народу з українцями.
Доповнення
Подібні акції відбуваються в різних країнах Європи, щоб продемонструвати підтримку українського народу та наголосити на важливості міжнародної солідарності.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності, відзначивши мужність українського народу. Він запевнив у незмінній підтримці Франції в боротьбі за справедливість і мир.
