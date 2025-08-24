Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 серпня, 13:49 • 11907 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 22635 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 30269 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 28665 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 37928 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 72947 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 61481 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33361 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56350 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35388 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
81%
748мм
Популярнi новини
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру24 серпня, 13:30 • 16427 перегляди
Венс: росія відмовилася від спроби створити маріонетковий уряд у Києві24 серпня, 14:46 • 5424 перегляди
Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений15:28 • 7054 перегляди
Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон15:44 • 8704 перегляди
"Використав національне свято": Сіярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині в День Незалежності18:31 • 9452 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 37927 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 72946 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 43587 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 57185 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 44155 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 43691 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 29188 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 30081 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 32792 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 38880 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Facebook
Instagram

Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Ейфелева вежа в Парижі була підсвічена синьо-жовтими кольорами 24 серпня на честь Дня Незалежності України. Це символізує солідарність Франції з Україною, подібні акції відбуваються в різних країнах Європи.

Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України

24 серпня ввечері, на честь Дня Незалежності України, Ейфелева вежа в Парижі була підсвічена синьо-жовтими кольорами, символізуючи солідарність Франції з Україною. Про це пише УНН із посиланням на соцмережі місцевих мешканців.

Деталі

У центрі Парижа Ейфелева вежа засяяла кольорами українського прапора - синім та жовтим. Це стало символом підтримки України та вираженням єдності французького народу з українцями.

Доповнення

Подібні акції відбуваються в різних країнах Європи, щоб продемонструвати підтримку українського народу та наголосити на важливості міжнародної солідарності.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності, відзначивши мужність українського народу. Він запевнив у незмінній підтримці Франції в боротьбі за справедливість і мир.

Делегації з усього світу приєдналися до святкувань Дня Незалежності24.08.25, 13:57 • 3392 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоНовини Світу
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Європа
Україна