Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Эйфелева башня в Париже была подсвечена сине-желтыми цветами 24 августа в честь Дня Независимости Украины. Это символизирует солидарность Франции с Украиной, подобные акции проходят в разных странах Европы.

Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины

Вечером 24 августа, в честь Дня Независимости Украины, Эйфелева башня в Париже была подсвечена сине-желтыми цветами, символизируя солидарность с Украиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети местных жителей.

Подробности

В центре Парижа Эйфелева башня засияла цветами украинского флага — синим и желтым. Это стало символом поддержки Украины и выражением единства французского народа с украинцами.

Дополнение

Подобные акции проходят в разных странах Европы, чтобы продемонстрировать поддержку украинского народа и подчеркнуть важность международной солидарности.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости, отметив мужество украинского народа. Он заверил в неизменной поддержке Франции в борьбе за справедливость и мир.

Делегации со всего мира присоединились к празднованию Дня Независимости24.08.25, 13:57 • 3390 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоНовости Мира
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Европа
Украина