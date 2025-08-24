Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины
Эйфелева башня в Париже была подсвечена сине-желтыми цветами 24 августа в честь Дня Независимости Украины. Это символизирует солидарность Франции с Украиной, подобные акции проходят в разных странах Европы.
Вечером 24 августа, в честь Дня Независимости Украины, Эйфелева башня в Париже была подсвечена сине-желтыми цветами, символизируя солидарность с Украиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети местных жителей.
Подробности
В центре Парижа Эйфелева башня засияла цветами украинского флага — синим и желтым. Это стало символом поддержки Украины и выражением единства французского народа с украинцами.
Дополнение
Подобные акции проходят в разных странах Европы, чтобы продемонстрировать поддержку украинского народа и подчеркнуть важность международной солидарности.
Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости, отметив мужество украинского народа. Он заверил в неизменной поддержке Франции в борьбе за справедливость и мир.
