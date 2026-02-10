Дитина з матір'ю загинули, вісім людей поранено від удару рф КАБами по Слов'янську
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару РФ по Слов'янську загинули мати та дитина, ще 8 людей отримали поранення, серед них семирічна дівчинка. Ворог застосував КАБи близько 10:00, влучання зафіксовані у різних районах міста.
Дві людини - мати і дитина - загинули, 8 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів рф авіабомбами по Слов'янську, повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та голова Слов'янської МВА Вадим Лях у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними Ляха, сьогодні, 10 лютого, близько 10:00 ворог вдарив по Словʼянську КАБами. "Влучання у різних районах міста. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - зазначив він у соцмережах.
"На даний час відомо про 8 поранених, серед них семирічна дитина. Одне з влучань прийшлося на приватний будинок. З-під завалів дістали тіла жінки і дитини - дівчинки 2014 року народження", - повідомив Лях.
"Загиблі - 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених - 7-річна дівчинка", - підтвердив Філашкін у соцмережах.
Доповнення
За даними Ляха, вночі ворог завдав удару по Слов’янську із застосуванням БПЛА "Герань-2", пошкоджено приватні будинки.
110 зі 125 запущених рф дронів знешкодили над Україною10.02.26, 08:35 • 2670 переглядiв
Як повідомив Філашкін, усього за минулу добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. За 9 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини.