Дитина з матір'ю загинули, вісім людей поранено від удару рф КАБами по Слов'янську

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 4186 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 15945 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 26679 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 24447 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 23297 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 20654 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 18494 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19752 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30075 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48365 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.7м/с
58%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прокуратура в Гаазі вимагає 45 років тюрми для колишнього президента Косова Хашима Тачі10 лютого, 00:31 • 6680 перегляди
Болгарські активісти заявили про виявлення бази ПВК "вагнер" у горах поблизу села Кладниця10 лютого, 01:06 • 9270 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 15131 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto06:01 • 8490 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 7008 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 26976 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 35094 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 73214 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 94745 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 109958 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Село
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 13318 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 15135 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 15492 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 41790 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 44026 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Дипломатка

Дитина з матір'ю загинули, вісім людей поранено від удару рф КАБами по Слов'янську

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Внаслідок авіаудару РФ по Слов'янську загинули мати та дитина, ще 8 людей отримали поранення, серед них семирічна дівчинка. Ворог застосував КАБи близько 10:00, влучання зафіксовані у різних районах міста.

Дитина з матір'ю загинули, вісім людей поранено від удару рф КАБами по Слов'янську

Дві людини - мати і дитина - загинули, 8 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів рф авіабомбами по Слов'янську, повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та голова Слов'янської МВА Вадим Лях у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними Ляха, сьогодні, 10 лютого, близько 10:00 ворог вдарив по Словʼянську КАБами. "Влучання у різних районах міста. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - зазначив він у соцмережах.

"На даний час відомо про 8 поранених, серед них семирічна дитина. Одне з влучань прийшлося на приватний будинок. З-під завалів дістали тіла жінки і дитини - дівчинки 2014 року народження", - повідомив Лях.

"Загиблі - 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених - 7-річна дівчинка", - підтвердив Філашкін у соцмережах.

Доповнення

За даними Ляха, вночі ворог завдав удару по Слов’янську із застосуванням БПЛА "Герань-2", пошкоджено приватні будинки.

110 зі 125 запущених рф дронів знешкодили над Україною10.02.26, 08:35 • 2670 переглядiв

Як повідомив Філашкін, усього за минулу добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. За 9 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Вадим Філашкін
Слов'янськ
Шахед-136