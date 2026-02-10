$43.050.09
9 лютого, 22:01 • 9526 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 16658 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 16461 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 16300 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 15724 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 15975 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 17845 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 28832 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 46291 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 43804 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Публікації
Ексклюзиви
110 зі 125 запущених рф дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 186 перегляди

У ніч на 10 лютого рф випустила 125 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера, Італмас та інших. Українська ППО знешкодила 110 дронів на півночі, півдні та сході країни.

110 зі 125 запущених рф дронів знешкодили над Україною

рф уночі випустила по Україні 125 дронів, знешкоджено з яких 110, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 лютого (з 18:00 9 лютого) противник атакував 125 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово – рф, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

росіяни вночі атакували енергооб'єкти Одещини: у трьох громадах частково зникло світло – ОВА10.02.26, 07:41 • 1380 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Шахед-136
Україна