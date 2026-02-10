110 зі 125 запущених рф дронів знешкодили над Україною

рф уночі випустила по Україні 125 дронів, знешкоджено з яких 110, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 лютого (з 18:00 9 лютого) противник атакував 125 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово – рф, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

