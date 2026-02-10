110 зі 125 запущених рф дронів знешкодили над Україною
Київ • УНН
У ніч на 10 лютого рф випустила 125 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера, Італмас та інших. Українська ППО знешкодила 110 дронів на півночі, півдні та сході країни.
рф уночі випустила по Україні 125 дронів, знешкоджено з яких 110, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 лютого (з 18:00 9 лютого) противник атакував 125 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово – рф, близько 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
росіяни вночі атакували енергооб'єкти Одещини: у трьох громадах частково зникло світло – ОВА10.02.26, 07:41 • 1380 переглядiв