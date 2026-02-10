110 из 125 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной

$43.050.09
9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
рф может начать "региональную войну" в районе Балтийского моря в течение двух лет после прекращения огня в Украине — отчет
9 февраля, 21:05
Европейский парламент проведет в среду ускоренное голосование за предоставление Украине кредита на 90 млрд евро
9 февраля, 21:19
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах
9 февраля, 21:44
Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстрелов
9 февраля, 22:24
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением
04:59
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
9 февраля, 14:55
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
9 февраля, 12:30
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 105215 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Гренландия
Европа
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте
9 февраля, 17:00
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
9 февраля, 15:48
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
9 февраля, 15:11
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
9 февраля, 06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59
110 из 125 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 784 просмотра

В ночь на 10 февраля рф выпустила 125 ударных БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и других. Украинская ПВО обезвредила 110 дронов на севере, юге и востоке страны.

рф ночью выпустила по Украине 125 дронов, из которых 110 обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 февраля (с 18:00 9 февраля) противник атаковал 125 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово – рф, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 13 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.

Россияне ночью атаковали энергообъекты Одесской области: в трех громадах частично пропал свет – ОВА
10.02.26, 07:41

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Шахед-136
Украина