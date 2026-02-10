110 из 125 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 10 февраля рф выпустила 125 ударных БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и других. Украинская ПВО обезвредила 110 дронов на севере, юге и востоке страны.
рф ночью выпустила по Украине 125 дронов, из которых 110 обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 февраля (с 18:00 9 февраля) противник атаковал 125 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово – рф, около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 13 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.
Россияне ночью атаковали энергообъекты Одесской области: в трех громадах частично пропал свет – ОВА10.02.26, 07:41 • 1798 просмотров