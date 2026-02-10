$43.030.02
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 16270 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 26946 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 24705 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 23500 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 20752 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 18577 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19767 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30094 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48386 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Популярные новости
публикации
УНН Lite
Ребенок с матерью погибли, восемь человек ранены от удара рф КАБами по Славянску

Киев • УНН

 • 744 просмотра

В результате авиаудара рф по Славянску погибли мать и ребенок, еще 8 человек получили ранения, среди них семилетняя девочка. Враг применил КАБы около 10:00, попадания зафиксированы в разных районах города.

Ребенок с матерью погибли, восемь человек ранены от удара рф КАБами по Славянску

Два человека - мать и ребенок - погибли, 8 человек ранены в результате сегодняшних ударов рф авиабомбами по Славянску, сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и глава Славянской ГВА Вадим Лях во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным Ляха, сегодня, 10 февраля, около 10:00 враг ударил по Славянску КАБами. "Попадания в разных районах города. Информация о повреждениях уточняется", - отметил он в соцсетях.

"В настоящее время известно о 8 раненых, среди них семилетний ребенок. Одно из попаданий пришлось на частный дом. Из-под завалов достали тела женщины и ребенка - девочки 2014 года рождения", - сообщил Лях.

"Погибшие - 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых - 7-летняя девочка", - подтвердил Филашкин в соцсетях.

Дополнение

По данным Ляха, ночью враг нанес удар по Славянску с применением БПЛА "Герань-2", повреждены частные дома.

110 из 125 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной10.02.26, 08:35 • 2676 просмотров

Как сообщил Филашкин, всего за минувшие сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. За 9 февраля россияне ранили 1 жителя Донетчины.

Юлия Шрамко

