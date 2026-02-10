Ребенок с матерью погибли, восемь человек ранены от удара рф КАБами по Славянску
Киев • УНН
В результате авиаудара рф по Славянску погибли мать и ребенок, еще 8 человек получили ранения, среди них семилетняя девочка. Враг применил КАБы около 10:00, попадания зафиксированы в разных районах города.
Два человека - мать и ребенок - погибли, 8 человек ранены в результате сегодняшних ударов рф авиабомбами по Славянску, сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и глава Славянской ГВА Вадим Лях во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным Ляха, сегодня, 10 февраля, около 10:00 враг ударил по Славянску КАБами. "Попадания в разных районах города. Информация о повреждениях уточняется", - отметил он в соцсетях.
"В настоящее время известно о 8 раненых, среди них семилетний ребенок. Одно из попаданий пришлось на частный дом. Из-под завалов достали тела женщины и ребенка - девочки 2014 года рождения", - сообщил Лях.
"Погибшие - 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых - 7-летняя девочка", - подтвердил Филашкин в соцсетях.
Дополнение
По данным Ляха, ночью враг нанес удар по Славянску с применением БПЛА "Герань-2", повреждены частные дома.
Как сообщил Филашкин, всего за минувшие сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. За 9 февраля россияне ранили 1 жителя Донетчины.