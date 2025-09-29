Дитбудинок "Сонечко" у Запоріжжі отримав понад 230 млн грн без дітей: прокуратура розпочала розслідування

$41.140.18
Ексклюзив
15:19 • 5088 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 8176 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 21527 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18666 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 18224 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53168 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40416 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31288 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48540 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25660 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38689 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 23377 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 29373 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 24436 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 17294 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
15:19 • 5090 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 12587 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 21534 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 15638 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 17733 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Копенгаген
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 24768 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 39001 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25953 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 29416 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 39429 перегляди
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Дитбудинок "Сонечко" у Запоріжжі отримав понад 230 млн грн без дітей: прокуратура розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 4842 перегляди

Прокуратура Запоріжжя розпочала розслідування можливої розтрати 230 мільйонів гривень, виділених на утримання дитячого будинку "Сонечко". За даними ОГП, заклад продовжував отримувати фінансування, попри евакуацію вихованців на початку повномасштабного вторгнення.

Дитбудинок "Сонечко" у Запоріжжі отримав понад 230 млн грн без дітей: прокуратура розпочала розслідування

Прокуратура міста Запоріжжя розпочала розслідування щодо можливої розтрати 230 мільйонів гривень, призначених на утримання дитячого будинку "Сонечко". Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя розпочато досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями одного із соціальних закладів, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364 КК України)", - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала публікація у медіа NGL.media щодо діяльності цього дитячого будинку.

"За наявними даними, попри те, що його вихованців було евакуйовано ще на початку повномасштабного вторгнення, заклад продовжував отримувати значне бюджетне фінансування", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що протягом останніх трьох років на його утримання з державного бюджету було виділено понад 230 мільйонів гривень. Ці кошти були спрямовані на виплати заробітної плати персоналу, комунальні платежі та інші витрати. В Офісі Генпрокурора додали, що фактична відсутність дітей ставить під сумнів обґрунтованість таких видатків.

"Наразі у межах кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовуються всі обставини можливих зловживань та коло осіб, причетних до протиправної діяльності", - говориться у повідомленні.

Доповнення

Трьом службовцям "Київського авіаційного інституту" повідомлено про підозру у масштабному заволодінні бюджетними коштами.

За даними Офісу Генерального прокурора, чиновники діяли у складі організованої групи та через схему фіктивного працевлаштування вивели з держбюджету понад 16,6 млн грн.

У Черкаські області викрито прокурора та колишніх членів обласної медико-соціальної експертної комісії, яких підозрюють у незаконному оформленні інвалідності, шахрайстві з бюджетними коштами та службових злочинах.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Черкаська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Запоріжжя