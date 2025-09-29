Дитбудинок "Сонечко" у Запоріжжі отримав понад 230 млн грн без дітей: прокуратура розпочала розслідування

Прокуратура міста Запоріжжя розпочала розслідування щодо можливої розтрати 230 мільйонів гривень, призначених на утримання дитячого будинку "Сонечко". Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя розпочато досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями одного із соціальних закладів, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364 КК України)", - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала публікація у медіа NGL.media щодо діяльності цього дитячого будинку.

"За наявними даними, попри те, що його вихованців було евакуйовано ще на початку повномасштабного вторгнення, заклад продовжував отримувати значне бюджетне фінансування", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що протягом останніх трьох років на його утримання з державного бюджету було виділено понад 230 мільйонів гривень. Ці кошти були спрямовані на виплати заробітної плати персоналу, комунальні платежі та інші витрати. В Офісі Генпрокурора додали, що фактична відсутність дітей ставить під сумнів обґрунтованість таких видатків.

"Наразі у межах кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовуються всі обставини можливих зловживань та коло осіб, причетних до протиправної діяльності", - говориться у повідомленні.

