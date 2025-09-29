$41.480.01
48.410.31
ukenru
Эксклюзив
14:44 • 10589 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 12457 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 21547 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 26637 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 17635 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 20788 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 13378 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 28634 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48734 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70144 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
публикации
Детдом "Солнышко" в Запорожье получил более 230 млн грн без детей: прокуратура начала расследование

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Прокуратура Запорожья начала расследование возможной растраты 230 миллионов гривен, выделенных на содержание детского дома "Солнышко". По данным ОГП, учреждение продолжало получать финансирование, несмотря на эвакуацию воспитанников в начале полномасштабного вторжения.

Детдом "Солнышко" в Запорожье получил более 230 млн грн без детей: прокуратура начала расследование

Прокуратура города Запорожья начала расследование по факту возможной растраты 230 миллионов гривен, предназначенных на содержание детского дома "Солнышко". Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

"Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Запорожья начато досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из социальных учреждений, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация в медиа NGL.media относительно деятельности этого детского дома.

"По имеющимся данным, несмотря на то, что его воспитанники были эвакуированы еще в начале полномасштабного вторжения, заведение продолжало получать значительное бюджетное финансирование", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что в течение последних трех лет на его содержание из государственного бюджета было выделено более 230 миллионов гривен. Эти средства были направлены на выплаты заработной платы персоналу, коммунальные платежи и другие расходы. В Офисе Генпрокурора добавили, что фактическое отсутствие детей ставит под сомнение обоснованность таких расходов.

"Сейчас в рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия, выясняются все обстоятельства возможных злоупотреблений и круг лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Дополнение

Трем служащим "Киевского авиационного института" сообщено о подозрении в масштабном завладении бюджетными средствами.

По данным Офиса Генерального прокурора, чиновники действовали в составе организованной группы и через схему фиктивного трудоустройства вывели из госбюджета более 16,6 млн грн.

В Черкасской области разоблачены прокурор и бывшие члены областной медико-социальной экспертной комиссии, которых подозревают в незаконном оформлении инвалидности, мошенничестве с бюджетными средствами и служебных преступлениях.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Черкасская область
Генеральный прокурор Украины
Украина
Запорожье