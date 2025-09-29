Детдом "Солнышко" в Запорожье получил более 230 млн грн без детей: прокуратура начала расследование
Прокуратура Запорожья начала расследование возможной растраты 230 миллионов гривен, выделенных на содержание детского дома "Солнышко". По данным ОГП, учреждение продолжало получать финансирование, несмотря на эвакуацию воспитанников в начале полномасштабного вторжения.
Прокуратура города Запорожья начала расследование по факту возможной растраты 230 миллионов гривен, предназначенных на содержание детского дома "Солнышко". Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.
"Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Запорожья начато досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из социальных учреждений, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация в медиа NGL.media относительно деятельности этого детского дома.
"По имеющимся данным, несмотря на то, что его воспитанники были эвакуированы еще в начале полномасштабного вторжения, заведение продолжало получать значительное бюджетное финансирование", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Сообщается, что в течение последних трех лет на его содержание из государственного бюджета было выделено более 230 миллионов гривен. Эти средства были направлены на выплаты заработной платы персоналу, коммунальные платежи и другие расходы. В Офисе Генпрокурора добавили, что фактическое отсутствие детей ставит под сомнение обоснованность таких расходов.
"Сейчас в рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия, выясняются все обстоятельства возможных злоупотреблений и круг лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
