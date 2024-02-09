Двоє загиблих та семеро поранених - наслідки обстрілів рф Донеччини за добу
Київ • УНН
Двоє людей загинули і семеро отримали поранення внаслідок російських обстрілів п'яти населених пунктів Донецької області за минулу добу.
Дві людини загинули та 7 зазнали поранень внаслідок обстрілів російських військ 5 населених пунктів Донецької області минулої доби. Ворог застосовував авіацію, ракети та артилерію. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
Минулої доби армія рф завдала 13 ударів по цивільному населенню. Ворог застосував авіацію, ракети "KN-23", ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Смерч", артилерію
Як зазначається, під ударом перебували 5 населених пунктів: міста Авдіївка, Селидове, Курахове, селище Очеретине та село Рай-Олександрівка.
Внаслідок ворожих атак, за даними поліції, пошкоджено 112 цивільних об’єктів – 75 житлових будинків, 4 заклади освіти, адмінбудівлі, приватне підприємство, спортивний заклад, готель, магазин, автомийка, автостоянка, 25 транспортних засобів.
По Авдіївці окупанти завдали 2 авіаудари. Внаслідок атаки одна людина загинула. Руйнувань зазнали 2 приватних оселі.
Зі "Смерчів" армія рф вдарила по Кураховому. Пошкоджено приватний та 8 багатоквартирних будинків, готель, спортивний заклад, магазин, автомобіль. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Внаслідок масованої ракетної атаки рф на Селидове загинула жінка та 7 людей зазнали поранень. Пошкоджено 53 багатоквартирних і 11 приватних будинків, 4 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, приватне підприємство, автомийка, автостоянка, 24 транспортні засоби.
Чотири з восьми ракет, випущених по Селидовому, за попередніми даними, зроблені у КНДР: прокурори зібрали уламки08.02.24, 16:31 • 21438 переглядiв