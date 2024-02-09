Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  155845 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  182734 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  186999 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  200527 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  243946 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  259971 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235103 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Новости по теме

Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Два человека погибли и семеро получили ранения в результате российских обстрелов пяти населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки.

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Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Оккупанты на окраинах Авдеевки, но Силы обороны их сдерживают - Барабаш

Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации сообщил, что пока российские оккупанты находятся на подступах к Авдеевке Донецкой области, украинские военные мужественно сдерживают их и отбивают атаки.

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Оккупанты на окраинах Авдеевки, но Силы обороны их сдерживают - Барабаш

Трамп побеждает на праймериз в Неваде

Дональд Трамп получил почти все голоса республиканцев на праймериз в штате Невада и 26 делегатов, что еще больше закрепило его статус лидера на номинацию от Республиканской партии в 2024 году.

Новости Мира •   •  12594 просмотра
Трамп побеждает на праймериз в Неваде

"Украина возвращает своих": Зеленский показал видео со вчерашнего обмена пленными

Зеленский поделился видео 51-го обмена пленными между Украиной и Россией, вернув еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя.

Война •   •  16407 просмотра
"Украина возвращает своих": Зеленский показал видео со вчерашнего обмена пленными

Из-за обстрелов рф Запорожской области за сутки пострадали двое гражданских

Двое гражданских получили ранения в Запорожской области в результате 156 российских обстрелов по региону за прошедшие сутки.

Война •   •  16044 просмотра
Из-за обстрелов рф Запорожской области за сутки пострадали двое гражданских

Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников оборонного ведомства, которые подписывают оборонные контракты.

Политика •   •  16209 просмотра
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, три энергоблока и корпус ТЭС были выведены из эксплуатации для проведения краткосрочных ремонтов.

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Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго

В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны

Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.

Новости Мира •   •  13085 просмотра
В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны

Несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину: завершен капремонт больницы, где оказывают помощь при инфарктах

Открытие отделения интервенционной радиологии в Дунайской областной больнице в Одесской области позволяет оказывать современную помощь при инфарктах и инсультах с помощью новой современной ангиографической системы, несмотря на войну.

Общество •   •  15457 просмотра
Несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину: завершен капремонт больницы, где оказывают помощь при инфарктах

"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти

Дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что президент россии, которая развязала войну против Украины, владимир путин не намерен сдаваться.

Война •   •  19760 просмотра
"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти