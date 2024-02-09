Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Два человека погибли и 7 получили ранения в результате обстрелов российских войск 5 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Враг применял авиацию, ракеты и артиллерию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

За прошедшие сутки армия рф нанесла 13 ударов по гражданскому населению. Враг применил авиацию, ракеты "KN-23", ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", "Смерч", артиллерию - говорится в сообщении полиции.

Как отмечается, под ударом находились 5 населенных пунктов: города Авдеевка, Селидово, Курахово, поселок Очеретино и село Рай-Александровка.

В результате вражеских атак, по данным полиции, повреждены 112 гражданских объектов - 75 жилых домов, 4 учебных заведения, админздания, частное предприятие, спортивное заведение, гостиница, магазин, автомойка, автостоянка, 25 транспортных средств.

По Авдеевке оккупанты нанесли 2 авиаудара. В результате атаки один человек погиб. Разрушениям подверглись 2 частных дома.

Из "Смерчей" армия рф ударила по Курахово. Повреждены частный и 8 многоквартирных домов, гостиница, спортивное заведение, магазин, автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

В результате массированной ракетной атаки рф на Селидово погибла женщина и 7 человек получили ранения. Повреждены 53 многоквартирных и 11 частных домов, 4 учебных заведения, 2 админздания, частное предприятие, автомойка, автостоянка, 24 транспортных средства.

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