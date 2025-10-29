Дві жертви вибуху у Хмельницькому: під завалами виявили тіла чоловіка та жінки
Київ • УНН
У Хмельницькому під завалами багатоповерхівки, де стався вибух, знайшли тіла двох людей: жінки 1973 року народження та чоловіка 1983 року народження. Також від вибуху постраждали п'ятеро людей, включаючи дитину.
В Хмельницькому під завалами багатоповерхівки, де напередодні стався вибух, знайшли тіла двох людей. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.
Деталі
Він нагадав, що напередодні надійшла інформація щодо можливого перебування в будинку ще однієї людини.
На жаль, маємо трагічні підтвердження. Внаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих: о 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження; о 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження
Він додав, що трупи направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюються також і причини вибуху.
Нагадаємо
Внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина.
Під завалами будинку продовжувалися пошуки жінки.
