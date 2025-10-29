Две жертвы взрыва в Хмельницком: под завалами обнаружили тела мужчины и женщины

В Хмельницком под завалами многоэтажки, где накануне произошел взрыв, нашли тела двух человек. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.

Он напомнил, что накануне поступила информация о возможном нахождении в доме еще одного человека.

К сожалению, есть трагические подтверждения. В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших: в 02:24 обнаружено тело гражданки 1973 года рождения; в 05:12 обнаружено тело гражданина 1983 года рождения