Две жертвы взрыва в Хмельницком: под завалами обнаружили тела мужчины и женщины

$42.070.07
48.970.21
ukenru
28 октября, 20:10 • 14758 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 60752 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 39364 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 43792 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 70683 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 37596 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 27992 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22365 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17527 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 59373 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.6м/с
84%
744мм
Популярные новости
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжаетсяPhoto28 октября, 21:52 • 12321 просмотра
Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ28 октября, 23:41 • 6766 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дронаVideo00:45 • 13657 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"02:23 • 11501 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею04:30 • 6698 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 60735 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 46110 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 54484 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 70674 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 59368 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Ким Чен Ын
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Хмельницкий
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 16356 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 19381 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 27371 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 24328 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 46303 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Дипломатка
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Две жертвы взрыва в Хмельницком: под завалами обнаружили тела мужчины и женщины

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

В Хмельницком под завалами многоэтажки, где произошел взрыв, нашли тела двух человек: женщины 1973 года рождения и мужчины 1983 года рождения. Также от взрыва пострадали пять человек, включая ребенка.

Две жертвы взрыва в Хмельницком: под завалами обнаружили тела мужчины и женщины

В Хмельницком под завалами многоэтажки, где накануне произошел взрыв, нашли тела двух человек. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.

Подробности

Он напомнил, что накануне поступила информация о возможном нахождении в доме еще одного человека.

К сожалению, есть трагические подтверждения. В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших: в 02:24 обнаружено тело гражданки 1973 года рождения; в 05:12 обнаружено тело гражданина 1983 года рождения

- рассказал Тюрин.

Он добавил, что трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва.

Напомним

В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.

Под завалами дома продолжались поиски женщины.

Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжается28.10.25, 23:52 • 12396 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПроисшествия
Хмельницкий