Две жертвы взрыва в Хмельницком: под завалами обнаружили тела мужчины и женщины
Киев • УНН
В Хмельницком под завалами многоэтажки, где произошел взрыв, нашли тела двух человек: женщины 1973 года рождения и мужчины 1983 года рождения. Также от взрыва пострадали пять человек, включая ребенка.
В Хмельницком под завалами многоэтажки, где накануне произошел взрыв, нашли тела двух человек. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует УНН.
Подробности
Он напомнил, что накануне поступила информация о возможном нахождении в доме еще одного человека.
К сожалению, есть трагические подтверждения. В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших: в 02:24 обнаружено тело гражданки 1973 года рождения; в 05:12 обнаружено тело гражданина 1983 года рождения
Он добавил, что трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва.
Напомним
В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.
Под завалами дома продолжались поиски женщины.
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжается28.10.25, 23:52 • 12396 просмотров