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Два бомбардувальники ВПС США пролетіли поблизу спірних островів у Південно-Китайському морі

Два бомбардувальники ВПС США пролетіли поблизу спірних островів у Південно-Китайському морі

Київ • УНН

 • 8699 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Два стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52, дислоковані на острові Гуам у Тихому океані, здійснили політ поблизу спірних островів у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє УНН із посиланням на телекомпанію CNN.

За її даними, політ відбувся в минулий понеділок. “B-52 Stratofortress ВВС США вилетіли із бази Андерсон на Гуамі і взяли участь у звичайній тренувальної місії поблизу Південно-Китайського моря. Ця місія відповідає міжнародному праву і давньої прихильності Сполучених Штатів вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону”, — заявили телекомпанії у Тихоокеанських ВПС, що входять у структуру Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил США.

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У командуванні не стали уточнювати назву островів, проте, як повідомляє телекомпанія, мова може йти про архіпелаг Спратлі, на який претендує Китай. Раніше польоти американської авіації поблизу спірних островів неодноразово викликали роздратування в Пекіні.

Як раніше інформував УНН, КНР протягом десятиліть веде суперечки із кількома країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону з приводу територіальної приналежності ряду островів у Південно-Китайському морі, на шельфі яких були виявлені значні запаси вуглеводнів. Йдеться перш за все про архіпелаг Сіша (Парасельські острова), островах Наньша (Спратлі) і Хуан’янь (риф Скарборо), на які, в тій чи іншій мірі, претендують Китай, В’єтнам, Бруней, Тайвань, Малайзія та Філіппіни.

За інформацією газети China Daily, в травні Китай у рамках навчань ВВС посадив на аеродромі, розташованому на одному з спірних островів, стратегічний бомбардувальник, здатний нести ядерне озброєння. У Пентагоні тоді повідомили, що мілітаризація спірних островів лише підсилює напруженість у регіоні.

Крім того, КНР активізувала роботи зі створення насипних територій поблизу деяких спірних ділянок. Як стверджують США і Японія, Пекін створив не менше семи штучних островів, які можуть мати подвійне призначення: військовий аеродром, морська база та інше. Пекін подібні звинувачення заперечує, заявляючи, що його діяльність носить виключно мирний характер.

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