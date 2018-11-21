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Два бомбардировщика ВВС США пролетели близ спорных островов в Южно-Китайском море

Два бомбардировщика ВВС США пролетели близ спорных островов в Южно-Китайском море

Киев  •  УНН

 • 8698 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52, дислоцированные на острове Гуам в Тихом океане, совершили полёт вблизи спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.

Согласно её данным, полёт состоялся в минувший понедельник. “B-52 Stratofortress ВВС США вылетели с базы Андерсон на Гуаме и приняли участие в обычной тренировочной миссии вблизи Южно-Китайского моря. Эта миссия соответствует международному праву и древней приверженности Соединенных Штатов свободном и открытом Индо-Тихоокеанском региона”, — заявили телекомпании в Тихоокеанских ВВС, входящие в структуру Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

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В командовании не стали уточнять название островов, однако, как сообщает телекомпания, речь может идти об архипелаге Спратли, на который претендует Китай. Ранее полеты американской авиации вблизи спорных островов неоднократно вызывали раздражение в Пекине.

Как ранее информировал УНН, КНР в течение десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на которые, в той или иной степени претендуют Китай, Вьетнам, Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

По информации газеты China Daily, в мае Китай в рамках учений ВВС посадил на аэродроме, расположенном на одном из спорных островов, стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение. В Пентагоне тогда сообщили, что милитаризация спорных островов только усиливает напряженность в регионе.

Кроме того, КНР активизировала работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных участков. Как утверждают США и Япония, Пекин создал не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное назначение: военный аэродром, морская база и прочее. Пекин подобные обвинения отрицает, заявляя, что его деятельность носит исключительно мирный характер.

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