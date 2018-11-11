У 1972 році мінні поля у В'єтнамі здетонували через геомагнітну бурю

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Історичний архівний центр В’єтнамської війни при Техаському технологічному університеті опублікував розсекречені документи ВМС США про мінування прибережних вод В’єтнаму під час війни у 1970-х роках. Відповідно до одного з опублікованих документів, у серпні 1972 військовий літак під час патрулювання спостерігав підрив безлічі морських мін у дуже короткий проміжок часу, передає УНН.