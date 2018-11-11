У 1972 році мінні поля у В'єтнамі здетонували через геомагнітну бурю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Історичний архівний центр В’єтнамської війни при Техаському технологічному університеті опублікував розсекречені документи ВМС США про мінування прибережних вод В’єтнаму під час війни у 1970-х роках. Відповідно до одного з опублікованих документів, у серпні 1972 військовий літак під час патрулювання спостерігав підрив безлічі морських мін у дуже короткий проміжок часу, передає УНН.
Згідно зі звітом, 4 серпня 1972 року патрульний літак 77-ї оперативної групи, що виконував обліт мінних полів у Південно-Китайському морі в районі в’єтнамського порту Хон Ла, спостерігав серію з 20-25 вибухів у воді, що відбулися протягом приблизно 30 секунд. Крім того, екіпаж літака помітив ще 25-30 митних плям на воді, які свідчили про вибухи мін. Очевидної причини масштабного підриву мінних полів спостерігачі визначити не змогли. У звіті керівництву екіпаж патрульного літака повідомив вибухи і припустив, причиною підриву морських мін могла стати ланцюгова реакція, викликана випадковою детонацією одного з боєприпасів. Втім, ця версія не була основною, оскільки відстань між мінами у воді було достатнім для уникнення самопідривів.
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Незабаром після цього ВМС США провели розслідування та серію експериментів і прийшли до висновку, що причиною підриву мінних полів могла стати геомагнітна буря, викликана надзвичайною сонячною активністю. У документі наголошується, що це був перший в історії зареєстрований випадок підриву морських мін через флуктуації (випадкове відхилення значення фізичної величини від середнього в певній ділянці простору чи в певний момент часу) в магнітному полі Землі.
Як раніше інформував УНН, Сполучені Штати і В’єтнам оголосили у середу про завершення реалізації першого спільного проекту з ліквідації наслідків “хімічної війни” — масованого застосування армією США високотоксичних дефоліантів (хімічні сполуки, які спричиняють опадання листя з рослин) в період активних бойових дій в Індокитаї у 60-70 роках минулого століття.