В 1972 году минные поля во Вьетнаме детонировали из-за геомагнитной бури
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Исторический архивный центр Вьетнамской войны при Техасском технологическом университете опубликовал рассекреченные документы ВМС США о минировании прибрежных вод Вьетнама во время войны в 1970-х годах. Согласно одному из опубликованных документов, в августе 1972 экипаж военного самолета во время патрулирования стал свидетелем подрыва множества морских мин в очень короткий промежуток времени, передает УНН.
Согласно отчету, 4 августа 1972 года патрульный самолет 77-й оперативной группы, выполнявший облет минных полей в Южно-Китайском море в районе вьетнамского порта Хон Ла, наблюдал серию из 20-25 взрывов в воде, произошедших на протяжении 30 секунд. Кроме того, экипаж самолета заметил еще 25-30 мутных пятен на воде, свидетельствовавших о взрывах мин. Очевидной причины масштабного подрыва минных полей наблюдатели определить не смогли. В отчете руководству экипаж самолета сообщил о наблюдавшихся взрывах и предположил, что причиной подрыва могла стать цепная реакция, вызванная случайной детонацией одного из боеприпасов. Впрочем, эта версия не была основной, поскольку расстояние между минами в воде было достаточным для избегания самоподрыва.
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Вскоре после этого ВМС США провели расследование и серию экспериментов и пришли к выводу, что причиной подрыва минных полей могла стать геомагнитная буря, вызванная необычайной солнечной активностью. В документе отмечается, что это был первый в истории зарегистрированный случай подрыва морских мин из-за флуктуаций (случайное отклонение значения физической величины от среднего в определенной области пространства или в определенный момент времени) в магнитном поле Земли.
Как ранее информировал УНН, Соединенные Штаты и Вьетнам объявили в среду о завершении реализации первого совместного проекта по ликвидации последствий “химической войны”- массированного применения армией США высокотоксичных дефолиантов (веществ, вызывающих опадение листьев растений) в период активных боевых действий в Индокитае в 60-70 годах прошлого века.