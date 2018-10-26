ЗМІ: Китай ліквідував міни на кордоні з В'єтнамом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сапери Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) завершили ліквідацію мінних полів на кордоні з В’єтнамом. Про це в п’ятницю повідомило агентство Сіньхуа, інформує УНН.
Операція ознаменувала собою завершення багаторічної місії з розмінування відрізка кордону між Гуансі-Чжуанським автономним районом Китаю і В’єтнамом.
Як повідомляє агентство, “солдати НВАК урочисто перетнули частину мінного поля площею понад 60 тис. кв. м в прикордонному місті Пінсян (південний захід автономного району), після чого ділянку землі було передано місцевим жителям”.
Розмінування територій на кордоні Китаю і В’єтнаму здійснюється з минулого століття. Згідно з офіційними даними, на листопад 2017 року у Гуансі-Чжуанському автономному районі існувало понад 50 місць площею понад 2 млн кв. м, де було небезпечно знаходитися через міни, що залишилися з часів китайсько-в’єтнамського конфлікту 1979 року.
Як повідомляв УНН, екс-командувач сухопутними військами США в Європі допустив війну з Китаєм через 15 років.