Екс-командувач сухопутними військами США в Європі допустив війну з Китаєм через 15 років

“Сполученим Штатам потрібна дуже міцна європейська опора. Я вважаю, що є висока ймовірність того, що через 15 років — це не неминуче — ми будемо в стані війни з Китаєм”, — зауважив генерал-лейтенант у відставці. “У Сполучених Штатів немає можливостей робити все, що потрібно, в Європі і на Тихому океані, щоб впоратися з китайською загрозою”, — додав Ходжес.

Як повідомляла раніше газета Military Times, проведене нею опитування вказує, що в даний час 46% американських військовослужбовців очікують великий збройний конфлікт вже в 2019 році. В ході аналогічного дослідження в вересні 2017 року про наявність таких тривожних очікувань на найближчу перспективу заявляли лише 5% громадян США, які перебували на дійсній військовій службі. Тоді ж 67% військовослужбовців назвали малоймовірною таку можливість в доступному для огляду майбутньому. Тепер частка “скептиків” скоротилася до 50%.

Видання утрималося від аналізу причин такої різкої зміни настроїв, але зазначило, що вона сталася на тлі неодноразових заяв президента США Дональда Трампа про підвищення боєготовності ЗС країни перед обличчям зростаючої військової загрози з боку ворожих іноземних держав, а також на тлі висловлювань керівників Пентагону про необхідність готуватися до конфлікту з “практично рівними за силою противниками”. У числі таких учасники опитування назвали Росію та Китай.

Як повідомляв УНН, США вперше представили за кордоном новітню крилату ракету Tomahawk Block IV.