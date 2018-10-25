Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе допустил войну с Китаем через 15 лет

“Соединенным Штатам нужна очень прочная европейская опора. Я считаю, что имеется высокая вероятность того, что через 15 лет — это не неизбежно — мы будем в состоянии войны с Китаем”, — заметил генерал-лейтенант в отставке. “У Соединенных Штатов нет возможностей делать все, что нужно, в Европе и на Тихом океане, чтобы справиться с китайской угрозой”, — добавил Ходжес.

Как сообщала ранее газета Military Times, проведенный ею опрос указывает, что в настоящее время 46% американских военнослужащих ожидают крупный вооруженный конфликт уже в 2019 году. В ходе аналогичного исследования в сентябре 2017 года о наличии таких тревожных ожидания на ближайшую перспективу заявляли лишь 5% граждан США, находившихся на действительной военной службе. Тогда же 67% военнослужащих назвали маловероятной такую возможность в обозримом будущем. Теперь доля “скептиков” сократилась до 50%.

Издание воздержалось от анализа причин столь резкой смены настроений, но отметила, что она произошла на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о повышении боеготовности ВС страны перед лицом возрастающей военной угрозы со стороны враждебных иностранных государств, а также на фоне высказываний руководителей Пентагона о необходимости готовиться к конфликту с “практически равными по силе противниками”. В числе таковых участники опроса назвали Россию и Китай.

Как сообщал УНН, США впервые представили за рубежом новую крылатую ракету Tomahawk Block IV.