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США вперше представили за кордоном новітню крилату ракету Tomahawk Block IV

США вперше представили за кордоном новітню крилату ракету Tomahawk Block IV

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. США вперше представили за кордоном новітню крилату ракету Tomahawk R/UGM-109 Block IV морського базування, що запускається з надводних кораблів і підводних човнів. На військово-морському салоні Euronaval 2018 ракета демонструється на стенді компанії Raytheon, яка є розробником і серійним виробником цієї ракети, яку застосовували, зокрема, при нанесенні ракетних ударів по Сирії, повідомляє УНН з посиланням на брифінг американського оборонного відомства.

Як повідомили на спеціальному брифінгу для журналістів представники компанії Raytheon, в нову ракету інтегрований цілий ряд істотних нововведень, серед яких особливо виділяється можливість атаки як стаціонарних наземних, так і рухомих морських цілей, що забезпечується новою головкою самонаведення. Можливість атаки рухомих морських цілей, як уточнили розробники, буде реалізована з 2022 року для варіанта ракети з позначенням Maritime Strike Tomahawk (MST). Крім того, ракета є тепер сетецентричною зброєю, обладнана двосторонньої лінією передачі даних, що дозволяє передавати і отримувати інформацію після пуску. З будь-якого вузла сетецентричної системи може відбуватися відстеження польотом ракети і передача на її борт оновленої інформації про мету. Ракета, таким чином, отримала можливість перенацілювання в польоті.

Ракета в варіанті Block IV має більш потужну осколково-фугасну бойову частину масою 454 кг.

До теперішнього часу на заводі Raytheon в Тусоні (штат Арізона) випущено більше 4 тисяч крилатих ракет Tomahawk, 2300 з яких були застосовані в бойових умовах з 1991 по 2018 рік.

Ракета Block IV має 15-річний термін служби, після якого повертається на завод-виготовлювач для заміни ряду компонентів, повторної сертифікації та поставки ВМС США на чергові 15 років.

Як повідомили представники компанії Raytheon, ракета Tomahawk в варіанті Block IV має наступні характеристики: довжина 5,56 м, довжина зі стартовим прискорювачем 6,2 м, діаметр 51,8 см, маса 1315,4 кг, маса з прискорювачем 1587,6 кг , розмах крила 2,7 м, дальність дії 1600 км, комбінована система наведення, до складу якої входять: інерціальна навігаційна система, що корегується за сигналами супутникової системи GPS, оглядово-порівняльна кореляційна система наведення по карті рельєфу місцевості TERCOM, що працює на середній ділянці траєкторії , і цифрова корреляційна система наведення по зображенню місцевості DSMAC, що працює на кінцевій ділянці траєкторії польоту.

Як пояснили розробники, в залежності від польотного завдання, система TERCOM може і не працювати.

Нагадуємо, Пентагон відновив польоти 80% літаків F-35 після катастрофи в вересні.

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