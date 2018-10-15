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Пентагон відновив польоти 80% літаків F-35 після катастрофи в вересні

Пентагон відновив польоти 80% літаків F-35 після катастрофи в вересні

Київ • УНН

 • 9302 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міністерство оборони США відновило в понеділок польоти 80% багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників F-35 за підсумками розслідування можливих неполадок в двигунах літаків після катастрофи F-35B в кінці вересня в Південній Кароліні. Про це йдеться в поширеній заяві прес-служби відділу оборонного відомства з реалізації програми розробки і закупівлі F-35, передає УНН.

“Після завершення перевірки більше 80% F-35, що перебувають в експлуатації, отримали дозвіл (на польоти) і були повернуті до проведення повітряних операцій. Всі види Збройних сил США і міжнародні партнери відновили польоти зі своїми літаками, які отримали дозвіл (на відповідні операції)”, — відзначається в документі.

Як вказали в Пентагоні, несправності в половині з решти 20% — або близько двох десятків літаків — можуть бути усунені технічним персоналом американських військових баз, на яких вони розташовані. Їм необхідно буде провести заміну паливних трубок. Очікується, що 20% винищувачів буде дано дозвіл на проведення польотів “в найближчі тижні”, пояснили в прес-службі. Всього на озброєнні ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти США знаходяться 245 F-35.

“Більше 1,5 тисячі підприємств-постачальників (обладнання) беруть участь в програмі F-35, і це одиничний випадок, який швидко встановлюється і виправляється, — зробили висновок в міноборони країни. — Безпека є нашою основною метою, і ми будемо продовжувати приймати всі заходи для забезпечення безпеки експлуатації (літаків), поки виконуємо свою задачу”.

Як повідомляв УНН, Пентагон схвалив проведення експлуатаційних випробувань F-35 перед масовим виробництвом.

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