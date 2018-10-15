Пентагон возобновил полеты 80% самолетов F-35 после катастрофы в сентябре

“После завершения проверки более 80% находящихся в эксплуатации F-35 было дано разрешение (на полеты) и были возвращены к проведению воздушных операций. Все виды Вооруженных сил США и международные партнеры возобновили полеты со своими получившими разрешения (на соответствующие операции) самолетами”, — отмечается в документе.

Как указали в Пентагоне, неисправности в половине из оставшихся 20% — или около двух десятков самолетов — могут быть устранены техническим персоналом американских военных баз, на которых они расположены. Им необходимо будет провести замену топливных трубок. Ожидается, что 20% истребителей будет дано разрешение на проведение полетов “в ближайшие недели”, пояснили в пресс-службе. Всего на вооружении ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США стоят 245 F-35.

“Более 1,5 тысяч предприятий-поставщиков (оборудования) принимают участие в программе F-35, и это единичный случай, который быстро устанавливается и исправляется, — заключили в минобороны страны. — Безопасность является нашей основной целью, и мы будем продолжать принимать все меры для обеспечения безопасности эксплуатации (самолетов), пока выполняем свою задачу”.

Как сообщал УНН, Пентагон одобрил проведение эксплуатационных испытаний F-35 перед массовым производством.