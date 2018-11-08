США та В'єтнам завершили спільний проект із ліквідації наслідків "хімічної війни"

Як повідомила в четвер газета, із 2012 року за фінансової підтримки Сполучених Штатів сторони здійснювали очистку від токсичного забруднення території колишньої бази військової авіації США в місті Дананге.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В’єтнам зажадав компенсацію за розпорошування американцями гербіцидів під час війни

На урочистій церемонії, що пройшла в аеропорту Дананга, де в роки війни розташовувалася авіабаза ВПС США, представники військового командування В’єтнаму і посольства Сполучених Штатів підкреслили, що і в Ханої, і в Вашингтоні надають великого значення цій спільній роботі, яка допомагає подолати похмурі сторінки в історії двох держав. За 6 років реалізації проекту, на який влада США виділили 110 млн доларів, були очищені близько 30 га землі. Тепер ця територія буде використана для давно запланованого розширення міжнародного аеропорту Дананга.

Як раніше інформував УНН, авіабаза в Дананге у воєнні роки була основним складом Agent Orange — суміші дефоліантів і гербіцидів синтетичного походження, що застосовувалася Збройними силами США у Другій Індокитайської війні з 1961 по 1971 роки у рамках програми зі знищення тропічних лісів і рослинності Ranch Hand, яка була основним етапом операції Trail Dust, здебільшого на території Південного В'єтнаму, а також ряду інших країн Індокитайского півострова (Камбоджі, Лаосу і Таїланду, навіть при тому, що останній не має спільних кордонів із В'єтнамом). Неформальна назва «Оранж» з'явилася через помаранчеву забарвлення бочок для транспортування цього хімікату. За десять років було розпорошено близько 45 мільйонів літрів агента “оранж”. Як зазначає Independent, речовини, які входять до його складу, викликають серйозні проблеми зі здоров’ям. Наприклад, вроджені дефекти і рак. Мільйони людей до сих пір страждають від наслідків розпилення Agent Orange.