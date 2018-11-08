США и Вьетнам завершили совместный проект по ликвидации последствий "химической войны"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107879 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115626 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153847 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147373 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137875 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128896 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173342 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118131 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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США и Вьетнам завершили совместный проект по ликвидации последствий "химической войны"

США и Вьетнам завершили совместный проект по ликвидации последствий "химической войны"

Киев  •  УНН

 • 13834 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Соединенные Штаты и Вьетнам объявили в среду о завершении реализации первого совместного проекта по ликвидации последствий "химической войны"- массированного применения армией США высокотоксичных дефолиантов (веществ, вызывающих опадение листьев растений) в период активных боевых действий в Индокитае в 60-70 годах прошлого века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nhan Dan.

Как сообщила в четверг газета, с 2012 года при финансовой поддержке Соединенных Штатов стороны осуществляли очистку от токсичного загрязнения территории бывшей базы военной авиации США в городе Дананге.

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На торжественной церемонии, прошедшей в аэропорту Дананга, где в годы войны располагалась авиабаза ВВС США, представители военного командования Вьетнама и посольства Соединенных Штатов подчеркнули, что и в Ханое, и в Вашингтоне придают большое значение этой совместной работе, которая помогает перевернуть мрачные страницы в истории двух государств. За 6 лет реализации проекта, на который власти США выделили 110 млн долларов, были очищены около 30 га земли. Теперь эта территория будет использована для давно запланированного расширения международного аэропорта Дананга.

Как ранее информировал УНН, авиабаза в Дананге в военные годы была основным составом Agent Orange — смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения, применявшийся Вооружёнными силами США во Второй Индокитайской войне с 1961 по 1971 годы в рамках программы по уничтожению тропических лесов и растительности Ranch Hand, которая являлась основным этапом операции Trail Dust, в основном на территории Южного Вьетнама, а также ряда других стран Индокитайского полуострова (Камбоджи, Лаоса и Таиланда, даже при том, что последний не имеет общих границ с Вьетнамом). Неформальное словесное название “Оранж” появилось из-за оранжевой окраски бочек для транспортировки этого химиката. За десять лет был распылен около 45 млн литров агента “оранж”. Как отмечает Independent, вещества, входящие в его состав, вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Например, врожденные дефекты и рак. Миллионы людей до сих пор страдают от последствий распыления Agent Orange.

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