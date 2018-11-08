США и Вьетнам завершили совместный проект по ликвидации последствий "химической войны"

Как сообщила в четверг газета, с 2012 года при финансовой поддержке Соединенных Штатов стороны осуществляли очистку от токсичного загрязнения территории бывшей базы военной авиации США в городе Дананге.

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На торжественной церемонии, прошедшей в аэропорту Дананга, где в годы войны располагалась авиабаза ВВС США, представители военного командования Вьетнама и посольства Соединенных Штатов подчеркнули, что и в Ханое, и в Вашингтоне придают большое значение этой совместной работе, которая помогает перевернуть мрачные страницы в истории двух государств. За 6 лет реализации проекта, на который власти США выделили 110 млн долларов, были очищены около 30 га земли. Теперь эта территория будет использована для давно запланированного расширения международного аэропорта Дананга.

Как ранее информировал УНН, авиабаза в Дананге в военные годы была основным составом Agent Orange — смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения, применявшийся Вооружёнными силами США во Второй Индокитайской войне с 1961 по 1971 годы в рамках программы по уничтожению тропических лесов и растительности Ranch Hand, которая являлась основным этапом операции Trail Dust, в основном на территории Южного Вьетнама, а также ряда других стран Индокитайского полуострова (Камбоджи, Лаоса и Таиланда, даже при том, что последний не имеет общих границ с Вьетнамом). Неформальное словесное название “Оранж” появилось из-за оранжевой окраски бочек для транспортировки этого химиката. За десять лет был распылен около 45 млн литров агента “оранж”. Как отмечает Independent, вещества, входящие в его состав, вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Например, врожденные дефекты и рак. Миллионы людей до сих пор страдают от последствий распыления Agent Orange.