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MIM-104 Patriot

В'єтнам зажадав компенсацію за розпорошування американцями гербіцидів під час війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. В'єтнам зажадав від агрохімічної компанії Monsanto виплати компенсації жертвам суміші гербіцидів і дефоліантів Agent Orange, яку вона поставляла американським військовим в роки в'єтнамської війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Independent.

В'єтнам зажадав компенсацію за розпорошування американцями гербіцидів під час війни

У МЗС країни заявили, що розглядають як прецедент недавнє рішення суду в Каліфорнії про компенсацію американцеві Дуейн Джонсону, який стверджував, що через пестициди Monsanto він захворів на рак. Це перше рішення за позовом такого роду — в США їх подано понад п’ять тисяч.

“Це рішення є прецедентом, який спростовує попередні заяви про те, що гербіциди, зроблені Monsanto і іншими хімічними корпораціями в США і використовувалися американською армією під час війни, нешкідливі”, — заявив представник МЗС В’єтнаму.

Agent Orange застосовувався американськими військовими у період війни у ​​В’єтнамі, що йшла з 1964 по 1975 рік. Вони використовували його для того, щоб позбавити в’єтнамських партизан їжі і укриття. За десять років було розпорошено близько 45 мільйонів літрів агента “оранж”. Як зазначає Independent, речовини, які входять до його складу, викликають серйозні проблеми зі здоров’ям. Наприклад, вроджені дефекти і рак. Мільйони людей до сих пір страждають від наслідків розпилення Agent Orange.

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