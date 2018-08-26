Вьетнам потребовал компенсацию за распыление американцами гербицидов во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Вьетнам потребовал от агрохимической компании Monsanto выплаты компенсации жертвам смеси гербицидов и дефолиантов Agent Orange, которую она поставляла американским военным в годы вьетнамской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
В МИД страны заявили, что рассматривают в качестве прецедента недавнее решение суда в Калифорнии о компенсации американцу Дуэйн Джонсону, который утверждал, что из-за пестицидов Monsanto он заболел раком. Это первое решение по иску такого рода — в США они представлены более пять тысяч.
“Это решение является прецедентом, который опровергает предыдущие заявления о том, что гербициды, сделанные Monsanto и другими химическими корпорациями в США и использовались американской армией во время войны, безобидные”, — заявил представитель МИД Вьетнама.
Agent Orange применялся американскими военными в период войны во Вьетнаме, шла с 1964 по 1975 год. Они использовали его для того, чтобы лишить вьетнамских партизан пищи и укрытия. За десять лет был распылен около 45 млн литров агента “оранж”. Как отмечает Independent, вещества, входящие в его состав, вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Например, врожденные дефекты и рак. Миллионы людей до сих пор страдают от последствий распыления Agent Orange.