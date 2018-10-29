ЗМІ: Токіо створює військову базу на острові в Східно-Китайському морі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уряд Японії має намір у поточному році приступити до будівництва військової бази на віддаленому південно-західному острові Ісігакі, де планується розмістити гарнізон в 5-6 тис. осіб, а також батареї ракет класів “земля — ​​корабель” і “земля — ​​повітря”. Ці заходи вживаються як засіб стримування військової активності Китаю в Східно-Китайському морі, повідомляє УНН із посиланням на Sankei Shimbun.

У даний час у цьому районі, відзначає видання, японські війська розміщені тільки на найбільшому острові Окінава. Однак на дрібніших островах, що розтягнулися від нього і до Тайваню, гарнізонів немає.

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У міжнародних протоках поблизу них останнім часом періодично проходять групи кораблів ВМС КНР, що прямують зі Східно-Китайського моря на навчання у відкриті води Тихого океану. До цієї зони відносяться також безлюдні острівці Сенкаку, які Пекін вважає своїми територіями, незаконно окупованими Японією. В їх води практично безперервно заходять китайські сторожові кораблі, щоб продемонструвати присутність КНР у спірному районі.

Крім Ісігакі Токіо з весни майбутнього року почне будівництво військової бази на сусідньому острові Міяко, де також розгорнуто протикорабельні ракети і засоби ППО.

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Як раніше інформував УНН, КНР протягом десятиліть веде суперечки із кількома країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону з приводу територіальної приналежності ряду островів у Південно-Китайському морі, на шельфі яких були виявлені значні запаси вуглеводнів. Йдеться перш за все про архіпелаг Сіша (Парасельські острова), островах Наньша (Спратлі) і Хуан’янь (риф Скарборо), на які, в тій чи іншій мірі, претендують Китай, В’єтнам, Бруней, Тайвань, Малайзія та Філіппіни.

За інформацією газети China Daily, в травні Китай у рамках навчань ВВС посадив на аеродромі, розташованому на одному з спірних островів, стратегічний бомбардувальник, здатний нести ядерне озброєння. У Пентагоні тоді повідомили, що мілітаризація спірних островів лише підсилює напруженість у регіоні.

Крім того, КНР активізувала роботи зі створення насипних територій поблизу деяких спірних ділянок. Як стверджують США і Японія, Пекін створив не менше семи штучних островів, які можуть мати подвійне призначення: військовий аеродром, морська база та інше. Пекін подібні звинувачення заперечує, заявляючи, що його діяльність носить виключно мирний характер.

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